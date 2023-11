«Цель конференции — укрепление репутации университета как мирового исследовательского центра в области финансов»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

24-25 ноября 2023 пройдет 12-ая Московская международная конференция по финансовой экономике, организованная совместно Международной лабораторией финансовой экономики (ЛФЭ МИЭФ НИУ ВШЭ) и Институтом институциональных исследований (ИНИИ НИУ ВШЭ). Заведующий ЛФЭ Владимир Соколов и и.о. директора ИНИИ Мария Семенова рассказали об участниках, ключевых темах докладов и о том, как конференция создает площадку, где инициируется сотрудничество и соавторство для ученых со всего мира.

ICEF-CInSt International Moscow Finance Conference © МИЭФ

Расскажите об идее конференции. На каких исследованиях она сфокусирована? Владимир: Московская международная конференция по финансовой экономике (12th ICEF-CInSt International Finance Conference) ставит своей целью укрепление репутации университета как мирового исследовательского центра в области финансов. Мы привлекаем как ведущих, так и молодых ученых из разных стран и выступаем интеллектуальной площадкой, где исследователи из ведущих университетов и научных центров мира и коллеги из Вышки представляют свои работы, обмениваются идеями, получают обратную связь, устанавливают научные контакты и формируют исследовательские коллаборации. Мария: ЛФЭ МИЭФ и ИНИИ имеют большой опыт в проведении международных конференций по финансам, на которых выступают ученые из лучших университетов мира. В прошлом году, учитывая непростую ситуацию в мире, мы приняли решение объединить наши усилия для поддержания данной традиции и сохранения позиции НИУ ВШЭ как активного и высококлассного исследовательского центра в области финансов. В этом году мы продолжили сотрудничество и снова проводим международную конференцию самого высоко уровня.



Какова географии участников в этом году? Владимир: География участников конференции очень обширна. В этом году у нас много выступающих из материкового Китая, в частности из Пекинского Университета и Шанхайского Университета Цзяотун. Один из наших ключевых докладчиков – Сюэвен Лю – из Университета Гонконга, еще один участник – из Тайваньского Национального Университета. Широко представлена и Северная Америка: у нас выступят докладчики и дискуссанты из университетов Торонто, Мичиганского Государственного, Пердью, Клемсона, Южной Каролины и Бостонского колледжа. Европа в этом году представлена римским Einaudi Institute for Economics and Finance и британским Эксетерским университетом. Россия, отметим, тоже представлена и на самом высоком уровне: в конференции примут участие коллеги из Банка России. Конечно, и вышкинцев мы услышим. Мария: Я дополнительно отмечу, что в этом году мы получили рекордное количество заявок на участие по открытому call for papers – около 40. И здесь географический охват впечатляет еще больше: заявки пришли также от исследователей Университетов Мюнстера, Нью Мехико, Неаполя, Альберты, из Пенсильванского Государственного Университета, Университета Темпл, Центрального финансово-экономического университета в Пекине, Городского университета Малайзии, Технологического университета Окланда, Радгерского университета и т.д. Скажу по секрету: даже от коллег из Банка России мы получили сразу несколько заявок.

Расскажите о ключевых докладчиках и темах конференции Владимир: На 12-й Московской международной конференции по финансовой экономике выступят два ключевых докладчика.

Первый докладчик — профессор Сюэвен Лю из University of Hong Kong, HKU Business School – занимается теорией и будет представлять работу о ценообразовании финансовых активов в зависимости от предпочтений инвесторов.

Второй докладчик — это профессор Андрей Симонов из Michigan State University, Broad College of Business. Андрей специализируется на поведенческих финансах и исследовании паевых и хедж фондов, он проводит как эмпирические, так и теоретические исследования. На конференции Андрей представит работу по долгосрочному инвестированию в специализированные фонды с целевой датой.

Оба ключевых докладчика активно публикуются в топ-3 журналах по финансам: Journal of Finance, Journal of Financial Economics, Review of Financial Studies. Мария: Как Владимир уже сказал ранее, нам удалось охватить основные тематики и разделы области финансов. Поэтому каждый, кто работает в рамках этого широкого тематического поля, найдет для себя доклад по интересам. Отмечу, что выбранные работы касаются как классических, так и наиболее актуальных и злободневных тем, таких как развитие ESG в финансах, взаимосвязь финансов и острых социальных вопросов, например, вопроса борьбы с бедностью, и т. п.

Как построена программа и в чем ее особенности? Чем 12-я конференция будет отличаться от предыдущих? Владимир: В прошлом ЛФЭ МИЭФ искала баланс между эмпирическими и теоретическими работами, включая в конференции проекты из разных областей финансов, в то время как ИНИИ организовывал ежегодный Банковский воркшоп, уделяя основное внимание исследованиям в сфере банковского дела. В этом году, на объединенной конференции, мы учли оба эти аспекта: тематика основных докладов – включая ключевые – охватывает самые различные области финансов: фондовые рынки, банки, корпоративные финансы. Мария: Из-за того, что на конференцию подано не просто много, а много действительно сильных работ мы решили, что конференция будет проходить не один, как планировалось изначально, а целых два дня. В первый день презентации пройдут в гибридном формате, где часть докладов и дискуссий мы услышим очно, а часть – онлайн. Во второй день все доклады и дискуссии будут в онлайн формате.

Программа конференции

Об участниках из Вышки – будут ли среди участников представители МИЭФ и ИНИИ? Владимир: У нас есть еще одна хорошая традиция: даже если программа конференции формируется преимущественно из внешних докладчиков, мы стремимся пригласить коллег из ВШЭ выступить в роли дискуссантов. Этот год не стал исключением: коллеги из МИЭФ, ИНИИ и ФЭН подготовят дискуссии, которые мы услышим после каждого доклада. Таким образом, на базе НИУ ВШЭ мы создаем площадку, где инициируется потенциальное сотрудничество и в перспективе соавторство для ученых со всего мира. Хорошая дискуссия очень важна как для выступающего, так и для дискуссанта, и помогает поддерживать репутацию и уровень НИУ ВШЭ как одного из ведущих исследовательских центров в области финансовой экономики.

Регистрация на конференцию

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI