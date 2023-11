Финансовые новости: Частичная отмена регуляторных послаблений для страхового рынка, срок действия которых истекает 31 декабря 2023 года (20.11.2023)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Банк России в связи со стабилизацией ситуации на страховом рынке принял решение не продлевать ряд послаблений, заканчивающих свое действие в 2023 году. Кроме того, ряд временных требований к деятельности страховщиков, принятых Банком России для поддержки страхового рынка, уже закреплен на постоянной основе в рамках изменения требований к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков1.

Меры, которые завершают свое действие:

— смягчение требований по резервированию капитала для покрытия кредитного риска в части снижения вероятности дефолта c 50 до 19% для активов без кредитного рейтинга для страховщиков, не выплачивающих дивиденды (не распределяющих прибыль);

— увеличение с 5 до 30 рабочих дней предельного срока просрочки платежа по договору страхования, при котором будущие непросроченные премии по договору могут быть учтены при расчете кредитного риска;

— возможность по облигациям, выпущенным иностранной компанией в пользу российского лица и приобретенным до 1 декабря 2022 года, использовать для целей расчета собственных средств и рисков рейтинги, присвоенные конечному заемщику, а при их отсутствии использовать рейтинги такой облигации либо ее эмитента по состоянию на 1 февраля 2022 года.

Меры, которые планируется временно2 продлить до 31 декабря 2024 года, в том числе с модификацией:

— право страховщиков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, в том числе сведения о структуре собственности, контролирующих лицах, органах управления, составе членов общества взаимного страхования, предусмотренную решением Совета директоров Банка России;

— право страховщиков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, содержащуюся в примечаниях и аудиторских заключениях к финансовой отчетности, актуарном заключении и отчете о результатах проверки актуарного заключения, предусмотренную решением Совета директоров Банка России;

— право не раскрывать информацию о передаче страхового портфеля в случаях, определенных решением Совета директоров Банка России;

— возможность не раскрывать сведения из реестра страховых агентов и брокеров;

— возможность не применять к договорам добровольного накопительного и инвестиционного страхования жизни, содержащим условие об оплате страховой премии в рассрочку в течение пяти и более лет, требования3, устанавливающие условия и порядок осуществления данного вида страхования;

— неприменение требований4 по обязательной передаче АО РНПК в перестрахование рисков по договорам страхования (перестрахования), заключаемым между сторонами, доля участия одной из которых в уставном капитале другой составляет не менее 25%;

— применение перечня офшорных зон, утвержденного Советом директоров Банка России, при оценке лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) страховых организаций.

1 Указание Банка России от 21.08.2023 № 6513-У «О внесении изменений в Положение Банка России

от 16 ноября 2021 года № 781-П «О требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков». 2 В том числе с учетом обсуждаемого продления специальных полномочий Банка России на принятие таких решений, установленных Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 14.03.2022 № 55-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа» и статью 21 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 3 Требования, предусмотренные подпунктами 4.2 и 4.3 пункта 4 Указания Банка России от 05.10.2021 № 5968-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления добровольного страхования жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика, к объему и содержанию предоставляемой информации о договоре добровольного страхования жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика, а также о форме, способах и порядке предоставления указанной информации». 4 Требования, установленные пунктом 1 статьи 13.3 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.

