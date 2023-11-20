Финансовые новости: Частичная отмена регуляторных послаблений для страхового рынка, срок действия которых истекает 31 декабря 2023 года (20.11.2023)

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –
Банк России в связи со стабилизацией ситуации на страховом рынке принял решение не продлевать ряд послаблений, заканчивающих свое действие в 2023 году. Кроме того, ряд временных требований к деятельности страховщиков, принятых Банком России для поддержки страхового рынка, уже закреплен на постоянной основе в рамках изменения требований к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков1.
Меры, которые завершают свое действие:
— смягчение требований по резервированию капитала для покрытия кредитного риска в части снижения вероятности дефолта c 50 до 19% для активов без кредитного рейтинга для страховщиков, не выплачивающих дивиденды (не распределяющих прибыль);
— увеличение с 5 до 30 рабочих дней предельного срока просрочки платежа по договору страхования, при котором будущие непросроченные премии по договору могут быть учтены при расчете кредитного риска;
— возможность по облигациям, выпущенным иностранной компанией в пользу российского лица и приобретенным до 1 декабря 2022 года, использовать для целей расчета собственных средств и рисков рейтинги, присвоенные конечному заемщику, а при их отсутствии использовать рейтинги такой облигации либо ее эмитента по состоянию на 1 февраля 2022 года.
Меры, которые планируется временно2 продлить до 31 декабря 2024 года, в том числе с модификацией:
— право страховщиков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, в том числе сведения о структуре собственности, контролирующих лицах, органах управления, составе членов общества взаимного страхования, предусмотренную решением Совета директоров Банка России;
— право страховщиков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, содержащуюся в примечаниях и аудиторских заключениях к финансовой отчетности, актуарном заключении и отчете о результатах проверки актуарного заключения, предусмотренную решением Совета директоров Банка России;
— право не раскрывать информацию о передаче страхового портфеля в случаях, определенных решением Совета директоров Банка России;
— возможность не раскрывать сведения из реестра страховых агентов и брокеров;
— возможность не применять к договорам добровольного накопительного и инвестиционного страхования жизни, содержащим условие об оплате страховой премии в рассрочку в течение пяти и более лет, требования3, устанавливающие условия и порядок осуществления данного вида страхования;
— неприменение требований4 по обязательной передаче АО РНПК в перестрахование рисков по договорам страхования (перестрахования), заключаемым между сторонами, доля участия одной из которых в уставном капитале другой составляет не менее 25%;
— применение перечня офшорных зон, утвержденного Советом директоров Банка России, при оценке лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) страховых организаций.
1 Указание Банка России от 21.08.2023 №
от 16 ноября 2021 года №
2 В том числе с учетом обсуждаемого продления специальных полномочий Банка России на принятие таких решений, установленных Федеральным законом от 08.03.2022 №
3 Требования, предусмотренные подпунктами 4.2 и 4.3 пункта 4 Указания Банка России от 05.10.2021 №
4 Требования, установленные пунктом 1 статьи 13.3 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 №
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