Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России проводит эксперимент в ряде сфер регулирования финансового рынка — оценку фактического воздействия (ОФВ) своих нормативных актов на поднадзорные организации и потребителей финансовых услуг. В первом из подготовленных отчетов регулятор исследовал, как требования к порядку открытия дополнительных офисов кредитных организаций и его изменения влияют на банки и финансовую доступность для граждан.

Анализ показал, что изменение в регулировании, которое непосредственно касается бизнес-деятельности более трех четвертей банков, существенно снизило издержки и упростило открытие внутренних структурных подразделений кредитных организаций. Результаты исследования представлены в проекте Отчета об оценке фактического воздействия. Предложения и комментарии к документу можно направлять в Банк России до 3 декабря 2023 года включительно. Банк России, развивая свою регуляторную политику, стремится к тому, чтобы его правила имели доказанные эффективность и актуальность. ОФВ позволяет проанализировать, достигнуты ли цели регулирования, определить положительные и отрицательные последствия нормативных актов, оценить обоснованность действующего регулирования и при необходимости актуализировать его цели. Фото на превью: Evannovostro / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI