Финансовые новости: Меры поддержки инфраструктурных организаций финансового рынка в 2024 году: завершение и временное продление (20.11.2023)

Банк России принял решение не продлевать ряд послаблений в отношении инфраструктурных организаций финансового рынка1 (далее при совместном упоминании — ИОФР), которые по плану заканчивают свое действие в 2023 году. Анализ практики применения введенных послаблений позволяет констатировать, что принятые Банком России меры сгладили негативный эффект введенных недружественными иностранными государствами ограничений, а также позволили ИОФР адаптироваться к новым условиям.

В связи с этим Банк России планирует продлить только те послабления, по которым сохраняются факторы, ранее обусловившие их введение. При этом Банк России продолжит интегрировать в регулирование временные решения, которые учитывают влияние блокировки активов, уроки кризиса и специфику российского финансового рынка.

Меры, которые завершают свое действие:

Неприменение мер воздействия в отношении организатора торговли товарами: за несоблюдение требования по уведомлению Банка России о нестандартных сделках (заявках) в рамках Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ 2 через удаленный терминал Банка России при направлении указанных уведомлений посредством личного кабинета (в отношении торговых систем ) 3 ; за нарушение срока предоставления информации в Банк России о существенных отклонениях параметров торгов при предоставлении указанной информации не позднее рабочего дня, следующего за днем их выявления.

товарами: Неприменение мер воздействия к депозитариям , оказывающим услуги по учету прав на ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, в случае их несоответствия требованиям к сроку осуществления депозитарной деятельности 4 .

, оказывающим услуги по учету прав на ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, в случае их несоответствия требованиям к сроку осуществления депозитарной деятельности . Допустимость однократного направления специализированными депозитариями уведомлений о выявлении нарушений в деятельности УК ПИФ, выразившихся в невозможности определения УК ПИФ стоимости чистых активов ПИФ, которая явилась причиной приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев.

уведомлений о выявлении нарушений в деятельности УК ПИФ, выразившихся в невозможности определения УК ПИФ стоимости чистых активов ПИФ, которая явилась причиной приостановления выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев. Возможность для депозитариев и держателей реестра владельцев ценных бумаг, не являющихся кредитными организациями, постепенно дисконтировать стоимость заблокированных активов в целях расчета собственных средств5.

Меры, которые планируется продлить по 31.12.2024:

Право ИОФР не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию (в том числе в составе финансовой отчетности), включая сведения о структуре собственности и составе акционеров (участников) ИОФР, об аффилированных лицах ИОФР, членах органов управления и иных должностных лицах ИОФР, существенных условиях реорганизации ИОФР. Аналогичный подход продолжит действовать и для раскрытия на сайте Банка России отчетности ИОФР, а также информации о выпусках ценных бумаг ИОФР.

Право не раскрывать операторами информационных систем, в которых выпускаются цифровые финансовые активы , а также лицами, выпускающими цифровые финансовые активы , чувствительную к санкционным рискам информацию о бенефициарном владельце лица, выпускающего цифровые финансовые активы.

, а также , чувствительную к санкционным рискам информацию о бенефициарном владельце лица, выпускающего цифровые финансовые активы. Применение перечня офшорных зон, утвержденного Советом директоров Банка России, при оценке лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) ИОФР.

Неприменение мер в отношении депозитариев за нарушение установленного законодательством Российской Федерации 6 срока осуществления зачисления (списания) ценных бумаг исключительно при расхождениях с вышестоящими иностранными депозитариями.

за нарушение установленного законодательством Российской Федерации срока осуществления зачисления (списания) ценных бумаг при расхождениях с вышестоящими депозитариями. Порядок передачи российскими юридическими лицами, имеющими обязательства, связанные с еврооблигациями, денежных средств держателям еврооблигаций, права которых учитываются российскими депозитариями, без привлечения иностранных организаций.

Порядок действий депозитариев при погашении еврооблигаций, в том числе в случае исполнения в полном объеме обязательств по еврооблигациям Российской Федерации, а также по корпоративным еврооблигациям в связи с выпуском замещающих облигаций.

при погашении еврооблигаций, в том числе в случае исполнения в полном объеме обязательств по еврооблигациям Российской Федерации, а также по корпоративным еврооблигациям в связи с выпуском замещающих облигаций. Специальный порядок выплаты доходов по облигациям российских и дружественных эмитентов, выпущенных по российскому праву, без задействования иностранных учетных институтов.

Специальный порядок выплаты дивидендов по акциям российских акционерных обществ акционерам и держателям депозитарных расписок на акции без задействования иностранных учетных институтов.

Временные требования к деятельности депозитариев в части учета прав на ценные бумаги иностранных эмитентов в дружественных иностранных депозитариях, не соответствующих критериям, установленным нормативными актами Банка России 7 .

в части учета прав на ценные бумаги иностранных эмитентов в дружественных иностранных депозитариях, не соответствующих критериям, установленным нормативными актами Банка России . Временные требования к деятельности держателей реестра владельцев ценных бумаг в части открытия и ведения ими лицевых счетов отдельных нерезидентов.

владельцев ценных бумаг в части открытия и ведения ими лицевых счетов отдельных нерезидентов. Возможность ИОФР использовать для целей нормативных актов Банка России и нормативных правовых актов ФСФР России, наряду с использованием сведений информационных агентств «Блумберг» (Bloomberg) и «Рефинитив» (Refinitiv), сведения, предоставленные НКО АО НРД, АО «Интерфакс», ООО «Сбондс.ру», а при отсутствии необходимых сведений у НКО АО НРД, АО «Интерфакс», ООО «Сбондс.ру» — сведения, предоставленные иными организациями, на основании мотивированного решения соответствующей некредитной финансовой организации.

