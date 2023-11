«СтуДос» победил на фестивале «Россия-транзит»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Творческий коллектив «СтуДос» успешно выступил на фестивале профессионального эстрадного искусства «Россия — Транзит 2023».

В отборочном туре фестивале, который прошел во Дворце культуры РГСУ, активисты коллектива с вокальным номером «На заре» стали Лауреатом III степени.

Танцоры с постановкой «Йованнес» прошли в суперфинал Фестиваля, где завоевали звание Лауреатов I степени, а также выступили на Гала-концерте.

Выступление артистов оценивали профессиональные деятели культуры и эстрадного искусства: заслуженные артисты России Михаил Вашуков, Владислав Агафонов и Валерий Левушкин, заслуженный педагог-хореограф и балетмейстер-постановщик Наталия Коледа, скрипач-виртуоз Степан Мезенцев и другие эксперты. Председателем жюри был заслуженный артист России Симон Осиашвили.

Фестиваль «Россия — Транзит» — это крупномасштабный фестиваль-конкурс профессиональных исполнителей во всех жанрах эстрадного искусства. Он дает возможность артистам из многочисленных регионов Российской Федерации реализовать свой творческий потенциал и заявить о себе на более широкую аудиторию. Учредитель фестиваля – НКО «Фонд содействия развитию и поддержке культуры, спорта и просвещения «ЭРА».

Поздравляем коллектив «СтуДос» с отличными результатами на столь крупном конкурсе и желаем дальнейших побед!

