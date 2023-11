«СтуДос» – Лауреат I степени Фестиваля профессионального эстрадного искусства «Россия – Транзит»

Source: MIL-OSI Russian Language News

14 ноября в Центральном доме культуры железнодорожников состоялся финал Фестиваля профессионального эстрадного искусства «Россия – Транзит», в котором творческий коллектив ГУУ «СтуДос» стал Лауреатом I степени!

«СтуДос» принял участие в Фестивале с танцевальной постановкой «Йованнес» и вокальным номером «На заре».

12 ноября во Дворце культуры Российского государственного социального университета активисты коллектива успешно прошли отборочный тур фестиваля. Итогом выступления в РГСУ стал диплом Лауреата III степени у вокального направления и приглашение танцоров в финал Фестиваля, где ребятам удалось выступить ещё более удачно.

Экспертное жюри в составе заслуженного артиста России Симона Осиашвили, заслуженного артиста России Михаила Вашуков, заслуженного педагога-хореографа Наталии Коледы и других деятелей культуры и искусства по достоинству оценили выступление коллектива «СтуДос», поделились своими комментариями и пожелали молодым артистам творческого развития и дальнейших успехов.

Поздравляем с очередной победой творческий актив ГУУ!

Фестиваль «Россия – Транзит» направлен на объединение творческих усилий начинающих и профессиональных артистов эстрадного жанра, создание условий для обмена творческими идеями, опытом, поиск и поддержку талантливой молодежи из многочисленных регионов Российской Федерации, а также стимуляцию творческих амбиций начинающих артистов.

