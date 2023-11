Студенты НГУ прошли в финал кейс-чемпионата

Source: MIL-OSI Russian Language News

Студенты четвертого курса экономического и математического факультета НГУ приняли участие в кейс-чемпионате «Critical impact» от компании «Яков и Партнеры». Среди 800 участников со всей страны они были отобраны в финал и стали единственными представителями студентов из бакалавриата и единственными участниками из Новосибирской области.

Кейс-чемпионат представляет собой соревнование, где команда из пяти человек решает бизнес-задачу реальной компании из конкретной отрасли. В решениях нет правильного ответа, оценивается подход, новизна и соответствие вводным.

Перед командой из НГУ стояла задача разработать стратегии для сети многопрофильных клиник в области превентивной медицины. Необходимо было разобраться в совершенно новой для себе сфере и предложить конкретное обоснованное решение. В состав команды вошли четыре студента экономического факультета НГУ — Алексей Маттис, Софья Горбунова, Евгений Кдола и Семен Афанасьев, а также один студент механико-математического факультета — Александр Кесаев.

В ходе отборочного этапа студенты изучали рынок медицинских чек-апов, лучшие предложения конкурентов, искали возможности компании. После они сосредоточились на проработке гипотез и целесообразности их внедрения, а затем сфокусировались на экономическом обоснованием идей и презентации предложения «клиенту».

В полуфинале им пришлось сражаться с магистрантами из лучших вузов страны (в то время как из регионов были только команды из Новосибирска и Томска), но студенты НГУ преодолели трудности и стали одной из шести команд, которые прошли в финал. Все финалисты оказались сильны в одинаковой степени, поэтому представители компании определили победителей, но не смогли выбрать, какие из оставшихся команд больше достойны второго и третьего места.

— Такие мероприятия очень сильно развивают навыки работы в команде и умение структурировать множество мыслей в единое целое, ну и, конечно же, умение презентовать свои идеи. Кроме того, участие в таком чемпионате — хорошая строчка в резюме. НГУ научил нас думать и не бояться предстоящей нагрузки, студенты университета привыкли к решению сложных задач за короткий промежуток. На базе НГУ есть множество студенческих организаций, одна из которых — кейс-клуб. Это лучшая площадка для студентов младших курсов. Именно благодаря регулярному участию в кейс-чемпионатах от нашего клуба, мы сработались как команда, что сейчас помогло нам выйти в финал, — рассказал Алексей Маттис.

