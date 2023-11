Состоялась V Всероссийская школа молодых ученых в области бор-нейтронозахватной терапии

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

V Всероссийская школа молодых ученых по бор-нейтронозахватной терапии прошла в Академгородке на площадке Технопарка в Академгородке 13-14 ноября. Организаторами школы традиционно выступили Новосибирский государственный университет и Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера СО РАН. Мероприятие проходило в очном формате с возможностью виртуального участия. В рамках школы состоялось 11 лекций от ведущих специалистов в сфере БНЗТ России, Китая и Кореи. Слушателями стали около ста молодых ученых из Новосибирска, Москвы, Дубны, Нижнего Новгорода, Томска и других городов России. Примерно половина из них присутствовали лично, остальные участвовали в формате онлайн.

Бор-нейтронозахватная терапия – методика избирательного уничтожения клеток злокачественных опухолей путем накопления в них изотопа бор-10 и последующего облучения пучком нейтронов низкой энергии. При взаимодействии бора и нейтрона происходит ядерная реакция, в которой рождаются частицы с высокой энергией. Они наносят смертельные повреждения опухолевым клеткам, не затрагивая при этом здоровые.

Открывал школу президент ISNCT (Международного сообщества по бор-нейтронозахватной терапии) профессор Игнасио Поррас (Испания). Также он выступил с лекцией «Перспективы БНЗТ и проблемы открытых исследований», в которой обратил внимание слушателей на то, что данная методика, которая была предложена учеными еще 87 лет назад, наконец, постепенно выходит в клиническую практику. Ранее это было невозможно по технологическим причинам. В настоящее время появляются необходимые препараты и источники нейтронов, и актуальными задачами становятся дозиметрия, измерение сечения ядерных реакций и получение фундаментальных знаний в этой области. Игнасио Поррас обратил внимание собравшихся на то, что стоящих перед исследователями задач становится все больше и для их решения требуется привлечение молодых ученых.

Интерес участников школы вызвали лекции двух ученых из Китая: профессора Юань-Хао Лю «Текущее состояние Центра BNCT Гуманитарной больницы Сямэнь» и доктора Александра Кичигина «Опыт нейтронозахватной терапии злокачественных опухолей кошек и собак и перспективы развития метода».

— Лично для меня был очень полезен доклад профессора Юань-Хао Лю, потому что в прошлом году в Гуманитарной больнице Сямэнь открылся Центр BNCT, оснащенный установкой для бор-нейтронозахватной терапии, которая была собрана специалистами нашего института. Наши китайские коллеги считают это событие важной вехой в истории своей страны, поскольку таким образом Китай стал второй страной в мире после Японии, которая внедрила методику БНЗТ в практику, приступила к проведению клинических испытаний, и в следующем году собирается выводить ее на поток, — рассказал ведущий научный сотрудник ИЯФ СО РАН, заведующий лабораторией БНЗТ НГУ, доктор физико-математических наук Сергей Таскаев.

Профессор Бонг Хван (Корея) прочитал лекцию «Ход разработки сильноточного тандемного ускорителя для БНЗТ в КИРАМС», в которой рассказал о том, как корейские ученые на протяжении последних трех лет создают собственную установку для БЗНТ, определенные результаты уже получены, и в скором будущем они смогут выйти на работающий источник нейтронного излучения и приступить к клиническим испытаниям.

В настоящее время в ИЯФ СО РАН продолжается изготовление установки БНЗТ для Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н.Блохина (Москва), где будут проводиться доклинические и клинические испытания бор-нейтронозахватной терапии рака. В связи с этим ведущий научный сотрудник Лаборатории радионуклидных и лучевых технологий центра, кандидат физико-математических наук Алексей Липенгольц выступил с лекцией «Внедрение БНЗТ в существующей клинической базе — предварительный опыт НМИЦ онкологии им. Блохина».

Далее выступали российские ученые с лекциями из разных областей науки, имеющих отношение к БНЗТ, — физики, биологии, медицины и химии. Одной из них стало выступление Сергея Таскаева «Экспресс-гамма-спектроскопия для измерения доз бора».

— Значимость школ молодых ученых по БЗНТ в том, что во время этих мероприятий они не просто получают спектр необходимых знаний. Главное — во время их проведения формируется большая команда увлеченных людей, которых объединяет единая цель — развитие БЗНТ и внедрение ее в клиническую практику, — подытожил Сергей Таскаев.

Справка:

Совместный проект «Медицинская технология Бор-нейтронозахватной терапии рака (БНЗТ)» осуществляется НГУ и ИЯФ им. Г.И. Будкера СО РАН в рамках программы «Приоритет 2030».

В 2019 году в НГУ была открыта новая магистерская программа «Ядерная медицина», которая готовит медицинских физиков для обеспечения работы центров БНЗТ и других центров ядерной медицины.

В НГУ по тематике бор-нейтронозахватной терапии работают сразу несколько лабораторий. Совместно со специалистами ИЯФ СО РАН сотрудники НГУ работают над усовершенствованием компактного источника нейтронов. Лаборатория медико-биологических проблем БНЗТ НГУ (руководитель В. В. Каныгин) проводит доклинические испытания медицинской технологии лечения рака методом бор-нейтронозахватной терапии на лабораторных животных, а также занимается разработкой вектора адресной доставки бора-10 с использованием липосом. В то же время в лаборатории радиобиологии ФЕН НГУ (руководитель Г. Л. Дианов) разрабатывают новый носитель бора-10 на основе борированных нуклеотидов методами комбинаторной химии.

Ученые НГУ совместно с ИЯФ провели первый в мире успешный опыт по лечению домашних животных со злокачественными опухолями по методике БНЗТ. Кошкам и собакам вводили борсодержащий препарат и облучали на ускорительном источнике нейтронов, после чего был отмечен регресс опухолей и улучшение общего состояния животных. Был сделан вывод, что метод БНЗТ клинически эффективно работает против многих злокачественных видов рака, таких как меланома, глиоматоз головного мозга, глиобластома и других до сих пор не поддающихся лечению существующими методами.

