Скромная мама Анастасия Лобачёва: «Мы учим ценить людей»

Близится к завершению серия интервью с преподавателями ГУУ, посвящённая их профессиональному празднику. Со стороны молодого поколения наш маленький проект закрывает очаровательная Лобачёва Анастасия Сергеевна – доцент кафедры управления персоналом, кандидат экономических наук, директор Проектного офиса Управления акселерационных программ и проектного обучения ГУУ.

Что в первую очередь подвигло вас выбрать для поступления Государственный университет управления?

— Уже плохо помню, но думаю, что это родители подвигли. Между прочим, когда мы определились с направлением – управления персоналом – мы ездили в другие вузы, например, в Плешку. Нам просто не понравилось, как представляли программу. Я сказала родителям, что не хочу там учиться. Поступила в ГУУ.

Расскажите немного о вашей студенческой жизни. Может быть какую-то особо запомнившуюся, примечательную, судьбоносную или забавную историю.

— Есть у меня такая история. Я училась ещё на специалитете, на пятом курсе мы снимали учебный фильм. У нас была команда из семи человек. На нашей кафедре управления персоналом был заведующий, Ардальон Яковлевич Кибанов, который её основал. Он организовывал съёмки учебных фильмов. Не могу сказать, что они были высокохудожественными, но делались на хорошем учебном уровне. Наши преподаватели кафедры в них снимались. А студенты смотрели на занятиях. И вот мы решили, что тоже можем снять такой фильм. Два одногруппника придумали сценарий, я выполняла роль оператора и монтажёра, мы снимали этот фильм несколько недель на территории ГУУ. Некоторые преподаватели дали нам свои кабинеты. Фильм был о производственном шпионаже. Сейчас я смотрю – это очень мило. А тогда нам казалось, что это прямо шедевр. Мы даже на кадровом форуме его представляли и показывали в учебном процессе.

В какой момент вы решили остаться в университете? Вот он закончился, можно уходить, но…

— Но я поступила в аспирантуру. У меня не было мысли становиться преподавателем, если вопрос об этом. Скорее я не хотела уходить из университета и видела в себе потенциал написания диссертации. Два года не было мыслей о преподавании. Никто не звал, да и была у меня другая подработка, ни капельки не связанная со специальностью. А когда подошло время диссертацию защищать, меня вызвал заведующий и предложил остаться. Я решила – попробую. В итоге понравилось. То есть с детства у меня не было такой цели – преподавать. Это достаточно спонтанное, неожиданное решение. Человек может с детства хотеть быть школьным учителем, а преподавание в университете – это несколько другая область деятельности. Мало кто хочет именно этого. По крайней мере у меня нет таких знакомых, которые шли к этой цели – именно преподавать.

Что особенно привлекло вас в выбранной специальности, в чём её романтика, особенность, изюминка, которая до сих пор вдохновляет?

— Управление персоналом – это про людей. Это и вдохновляет. Люди есть везде. Это самый важный, как говорят, ресурс. Но вообще-то самое важное звено, без которого ничего невозможно. Мы учим ценить людей, делать для них всё возможное. Управлять не в том понимании, что выжать все соки из человека. Чтобы всё было для человека, а не человек для всего. Это самое ценное. Наш бывший заведующий, основоположник образования по управлению персоналом Ардальон Яковлевич Кибанов придумал лозунг нашей кафедре, который мы до сих пор используем. Он мне очень близок. Звучит он так: «Человек не ресурс и не средство, человек – это цель». Это мне и нравится. Хотя, честно говоря, мне нравится именно преподавать и доносить эту ценность до людей, а пойти непосредственно управлять персоналом мне уже не хочется. Мне нравится в университете. Теперь. Теперь – это уже 12 лет.

Назовите своё наивысшее достижение в науке и образовании (по вашему собственному мнению и/или по мнению академического сообщества).

— Ой. Тяжело сказать. Потому что диссертацию я, например, не считаю каким-то великим достижением. Вот если бы я себя заставила сейчас докторскую писать, я бы посчитала это достижением, когда у тебя семья, дети, много работы. А когда ты аспирант, подрабатываешь, и твоя основная деятельность – написать диссертацию – это не великое достижение, я считаю. Могу назвать роли, которые я играю в университете и на кафедре. В последние пять-семь лет я помогаю заведующему кафедрой руководить рабочей группой по организации Всероссийского кадрового форума имени Кибанова. Для вуза это очень масштабное мероприятие, мы им гордимся. Около 500 участников каждый год из самых разных регионов. Это самое масштабное мероприятие нашей кафедры и, наверное, всего нашего института ИУПСиБК. Коллеги говорят, что я его идейный вдохновитель. Я вообще не люблю хвастаться. Но ещё я от кафедры и Института УПСиБК несколько лет была ответственной за организацию проектного обучения, влияла на разработку его концепции, политики, в том числе и в рамках университета. Совсем недавно, 16 ноября, была назначена директором Проектного офиса УАПиПО ГУУ. Да, совсем не люблю хвастаться (смеётся).

Поделитесь каким-нибудь своим педагогическим секретом, лайфхаком, методическим приёмом. Как увлечь студентов своим предметом, чтобы они локти кусали из-за вынужденных пропусков?

— Интересно, есть ли такие, которые кусают локти? Допускаю. Я не очень строгий преподаватель. Я стараюсь со студентами найти общий язык. Нельзя сказать, что быть на одной волне, но пытаться их понять. И донести предмет с точки зрения возможности использования его в жизни. К примеру, я веду предмет управление интеллектуальными ресурсами. Это, грубо говоря, про управление знаниями. И мы обсуждаем свои лайфхаки, как управлять своими знаниями, как развивать, хранить и использовать уже сейчас, будучи студентами.

Что в последнее время вас поразило: книга, фильм, место, событие, что на вас произвело сильное впечатление?

— Какие у вас вопросы сложные. Последнее время меня ничего не поражает – у меня ребёнку год, меня поражает всё, что с ним происходит, как он растёт и развивается. Мне просто некогда читать и кино смотреть, честное слово. В целом я горжусь, что у меня ребёнку год и я при этом работаю. Это второй. Старшей дочери шесть.

Кого (кроме себя) вы бы назвали сегодня лучшим преподавателем в ГУУ?

— О всём ГУУ мне тяжело судить, могу о кафедре сказать. С фамилиями говорить? Потом скажут, это потому что мы подружки. Скажем так, по отзывам студентов, с которыми я хорошо общаюсь, у нас очень любят Каштанову Екатерину Викторовну (доцент кафедры управления персоналом, кандидат экономических наук). Я сама у неё училась, я помню, что она хороший преподаватель. Коновалова Валерия Германовна (заместитель заведующего кафедрой по научной деятельности, профессор, доктор экономических наук). Митрофанова Елена Александровна (профессор кафедры управления персоналом, доктор экономических наук). Они тоже хорошие преподаватели, и по отзывам, и насколько я сама помню. Я могу сказать, почему именно этих преподавателей отмечают студенты. Они не давят безумно своим авторитетом. Они могут много раз объяснять, отвечают на вопросы, письма, взаимодействуют. Могут поговорить о других предметах.

Не было ли какого-то неудобства в общении с вашими бывшими преподавателями, когда вы стали коллегами? Или даже разочарования в них, как в людях или профессионалах?

— Не могу сказать, что было разочарование. У меня не было от них безумных ожиданий. С точки зрения профессиональных компетенций, какими я их слышала со стороны студента, такими же увидела и с другой стороны. А с точки зрения личного общения многих по-другому уже воспринимаю. Те преподаватели, которые казались очень строгими, оказались совсем не строгими. Даже сейчас, когда со студентами общаюсь, они кого-то бояться, а я понимаю, что с другой стороны это милейшей души человек.

Что вас привлекает в ГУУ на данный момент, почему вы остаётесь ему верны и не поменяли место работы и сферу деятельности?

— Alma mater. Честно говоря, я всей душой люблю ГУУ и никуда не хочу уходить. Но иногда я думаю, что это, возможно, потому что я больше-то нигде не была, в других университетах не работала. Однако из-за того, что наша кафедра поддерживает отношения с множеством других вузов, я лично общаюсь с большим количеством коллег извне, у меня есть некоторые понятия о других университетах. И судя по всем этим разговорам мне не захотелось никуда перейти. Хотя были предложения. Но скорее всего, первостепенно, что я здесь с самого студенчества. И живу здесь. Мне тут всё близко. Мне нравится коллектив, и кафедры, и вуза в целом. Это будет звучать странно, не то чтобы я подлизываюсь, но мне очень нравится нынешнее руководство вуза. Мне нравится то направление, которое выбирает вуз – очень нравится проектное обучение, стараюсь на этой волне быть, мне кажется это очень перспективно.

Предположите, какая кафедра в ГУУ будет самой востребованной и популярной в будущем, к примеру, через четверть века, в 2050 году?

— Ха-ха, конечно управление персоналом! А вы думали я что скажу? Но люди будут всегда. А когда будет много роботов, то станет важным соблюдение баланса между человеческими потребностями и взаимодействием с роботом. Есть даже направление науки – робоэтика, этика искусственного интеллекта. Она же связана как раз со взаимодействием ИИ с людьми. А тут как без управления персоналом?

Напоследок немного философский вопрос. Чему главному вы научились в ГУУ?

— Точно философский. Главное быть заинтересованным и активным. И тогда в любом месте, в любой организации ты будешь востребованным. Быть удовлетворённым жизнью можно только если ты делаешь то, что тебе нравится.

