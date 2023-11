«Роснефть» и Роснедра на выставке «Россия» рассказали о совместных геологических исследованиях Арктики

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В полевом сезоне 2023 года НК «Роснефть», Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) и негосударственный институт развития «Иннопрактика» организовали и провели уникальную научную экспедицию в российской Арктике, продолжив начатые в 2022 году исследования. Впервые сразу во всех морях региона были отобраны образцы горных пород, слагающих шельф.

Результаты совместной работы были представлены на пресс-конференции, прошедшей в рамках международной выставки-форума «Россия» на территории ВДНХ в Москве.

Более 1000 метров керна, добытые сразу с двух отечественных буровых судов, помогут ученым не только уточнить прогнозы по нефтегазовому потенциалу региона, но и обосновать естественное продолжение структур российского шельфа в Северном Ледовитом океане.

Директор Департамента научно-технического развития и инноваций «Роснефти» Александр Пашали рассказал, что Компания уже более 10 лет реализует самую масштабную с советских времен программу научных исследований Арктики. За это время были приведены экспедиции по исследованию ледников, айсбергов, морской и прибрежной зон, редких видов животных и птиц.

«В рамках проекта охвачены уже почти все моря российской Арктики, если интегрально посмотреть на эти работы, то за 4 полевых сезона пробурено 26 скважин, были отобраны более 2 километров керна, из них половина – в этом году»,- сказал Александр Пашали.

На брифинге журналистам показали гранит, отобранный из континентальной коры Чукотского моря. Этот керн в первоочередном порядке отправят на анализ изотопными методами, чтобы установить геологическую природу и возраст геологических комплексов.

Как отметил руководитель федерального агентства по недропользованию Евгений Петров, работа по изучению шельфа Арктики крайне важна, так как этот регион является одним из самых малоизученных, особенно в центральной части Северного Ледовитого океана. Восточная Арктика – один из тех малоизученных регионов, где еще можно сделать крупные геологические открытия.

«В российской Арктике, в наших окраинных морях, очень много таких мест, где можно относительно недорогим способом получить уникальные геологические результаты. Особенно если говорить про Восточную Арктику – сегодня она крайне слабо изучена бурением, в основном мы опираемся на дистанционные методы, которые зачастую не всегда позволяют однозначно ответить на те или иные вопросы», – сообщил руководитель ведомства.

Также Евгений Петров отметил, что тот керн, который сегодня поднят, позволяет принципиально по-новому взглянуть на этот регион не только в части геологической истории, но и в части перспектив нефтегазоносности.

По результатам исследований может быть разрешен и многолетний спор научного сообщества о распространении подводной палеомерзлоты на шельфе северных морей.

Объемы работ увеличиваются с каждым годом, но не ограничиваются только бурением. «В рамках одной из сейсморазведочных экспедиций «Роснефть» и Роснедра организовали опытные работы по испытанию технологии широкополосной сейсморазведки, недавно разработанный со специалистами «Иннопрактики», – добавил Александр Пашали. По его словам, новейшая отечественная разработка не имеет аналогов в мире.

По словам директора по исследованиям и разработкам компании «Иннопрактика» Владимира Лакеева, инновация стремительно прошла путь от лабораторного прототипа до промышленного использования, показав высокую результативность еще в одной совместной экспедиции «Роснефти» и Федерального агентства «Роснедра» – в морях Лаптевых и Баренцевом.

Справка: «Роснефть» с 2012 года реализует самую масштабную с советских времен программу исследований Арктики. За этот период Компания организовала и провела свыше 40 научных экспедиций совместно с ведущими научными организациями страны. Специалисты реализуют проекты в области геологии, океанологии, метеорологии, изучают ледники, а также популяции редких видов животных и птиц. Международная выставка-форум “Россия” демонстрирует важнейшие достижения страны. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

10 ноября 2023 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI