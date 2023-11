Республика Алтай – новый участник консорциума «Вернадский»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Lomonosov Moscow State University – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

20 ноября на заседании Ученого совета Московского университета под председательством ректора академика В.А. Садовничего прошла торжественная церемония подписания соглашения об учреждении консорциума «Вернадский-Горный Алтай». Свои подписи под документом о создании 37-го по счету научно-образовательного консорциума поставили ректор МГУ имени М.В. Ломоносова В.А. Садовничий и глава Республики Алтай О.Л. Хорохордин.

Ректор МГУ академик В.А. Садовничий: «Рады приветствовать Республику Алтай в содружестве регионов – участников научно-образовательных консорциумов “Вернадский”. Эта уникальная инициатива Московского университета, наш вклад в успешное развитие территорий страны. Проект “Вернадский” направлен на повышение роли университетов в научно-технологическом и социально-экономическом развитии России, успешно реализуется с привлечением потенциала регионов».

Глава Республики Алтай О.Л. Хорохордин: «Сотрудничество с Московским университетом представляет особый интерес для Республики Алтай. Помимо решения кадровых вопросов, выстраивания кооперации между вузами и предприятиями для нас особенно важно, что регион первым заявил ноосферный подход в программе развития. Хотели бы пригласить ведущий университет страны для экспертизы и сопровождения реализации такого новаторского подхода».

Идея создания научно-образовательного консорциума «Вернадский» была выдвинута на XI Съезде Российского Союза ректоров (26 апреля 2018 года, г. Санкт-Петербург) президентом РСР академиком В.А. Садовничим, который предложил объединять потенциал ведущего университета страны, нескольких региональных вузов и научно-исследовательских институтов, а также социально-ориентированный федеральный и региональный бизнес. Данная инициатива была поддержана Президентом Российской Федерации В.В. Путиным и одобрена делегатами Съезда.

В рамках проекта осуществляется опережающая многопрофильная подготовка междисциплинарных кадров для социально-экономических потребностей регионов на базе научно-образовательных консорциумов, в состав которых входит МГУ, региональные вузы и научно-исследовательские институты РАН, производственные площадки госкорпораций и инновационноцентричного частного бизнеса.

Консорциумы формируются по приоритетным направлениям развития региональной экономики и с учётом сложившихся научных школ региональных учреждений высшего образования. Форматы проекта – целевая подготовка и переподготовка кадров для нужд региональных предприятий, создание партнерств научных кафедр и научных школ, налаживание взаимодействия между вузами и их индустриальными партнерами, организация и проведение летних школ для учителей среднеобразовательных учебных заведений, развитие сотрудничества молодых ученых и т.д.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI