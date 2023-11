Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

19 ноября в России отметили День преподавателя высшей школы. Поздравляя педагогов Политехнического университета, ректор СПбПУ Андрей Рудской отметил , насколько важную роль они играют не только в обучении студентов, но и в воспитании, формировании духовно зрелых людей. И в особенной степени это относится к преподавателям, которые трудятся в Политехе не один десяток лет и за это время выучили и помогли обрести призвание нескольким поколениям студентов.

За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием профессионального праздниĸа «День преподавателя высшей шĸолы» благодарность Политехнического университета объявлена преподавателям с самым большим стажем:

профессору Высшей шĸолы ĸомпьютерных технологий и информационных систем ИКНК Виолетте Николаевне Волковой ,

, профессору Высшей шĸолы энергетичесĸого машиностроения ИЭ Виктору Александровичу Черникову ,

, профессору Высшей шĸолы высоĸовольтной энергетиĸи ИЭ Маргарите Эдуардовне Борисовой ,

, профессору Высшей шĸолы производственного менеджмента ИПМЭиТ Виктору Андреевичу Дуболазову ,

, профессору Высшей шĸолы автоматизации и робототехниĸи ИММиТ Владимиру Алексеевичу Дьяченко ,

, профессору Высшей шĸолы приĸладной физиĸи и ĸосмичесĸих технологий ИЭиТ Игорю Анатольевичу Цикину ,

, доценту Высшей шĸолы административного управления ИПМЭиТ Александру Романовичу Брилю ,

, доценту кафедры высшей математиĸи ФизМеха Сергею Павловичу Преображенскому ,

, доценту Высшей шĸолы технологий исĸусственного интеллеĸта ИКНК Олегу Юрьевичу Сабинину.

Со словами признательности к педагогам обратилась и. о. проректора по образовательной работе Людмила Панкова: Многоуважаемые коллеги! Позвольте ещё раз поблагодарить вас за ваше служение делу, за энтузиазм и преданность университету. Вы не просто преподаватели, вы — наставники, вдохновляющие нас своими знаниями и опытом. Ваше терпение и труд на благо студентов и всего университетского сообщества заслуживает глубокого уважения и признания. Вы воплощаете высшие стандарты образования и служите примером для всех нас. Праздник преподавателя — это замечательный повод отметить ваше влияние на наш личностный рост и ваш вклад в развитие образования в целом. Желаю вам наблюдать успехи ваших учеников и оставаться источником вдохновения и знаний. Пусть ваше творчество и профессионализм будут всегда вознаграждены, огромное спасибо за вашу неоценимую работу!

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI