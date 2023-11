Политех на выставке российского образования в Египте и Тунисе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Представители СПбПУ в ноябре посетили сразу четыре выставки: две в Египте и две в Тунисе. Российская образовательная выставка проводится Россотрудничеством и направлена на продвижение российского образования за рубежом. С приветственным словом к гостям, участникам и посетителям в первый день выставки в Каире обратился советник Президента Российской Федерации, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, научный руководитель Института наследия и современного общества РГГУ Валерий Фадеев. Он считает развитие сотрудничества между Египтом и Россией в сфере образования чрезвычайно важной работой для будущего. Также на церемонии открытия выступил руководитель представительства Россотрудничества в Египте Марат Гатин.

В Каир приехали почти двадцать российских вузов. Санкт-Петербургский университет Петра Великого представили руководитель проектного офиса Российско-Африканского сетевого университета (РАФУ) Максим Залывский и заместитель начальника Отдела по работе с иностранными студентами Анастасия Сидорова. Стенд Политеха пользовался большой популярностью: его посетили около полутысячи абитуриентов. Все они получили консультации по образовательным программам и процедуре поступления. Их интересовали такие направления обучения и программы, как IT, управление бизнесом, менеджмент, лингвистика, архитектура, дизайн, PR и маркетинг.

От лица СПбПУ Максим Залывский провел переговоры с Хелуанским университетом и встретился с представителями Национального Египетского университета цифровых технологий, с руководством которого уже готовы подписать соглашение о сотрудничестве.

На следующий день выставка продолжилась в городе Александрия на территории Высшего института туризма, гостиничного бизнеса и реставрации. С приветственным словом выступили вице-президент института доктор Халед Басьюни и директор Русского дома в Александрии Павел Кидисюк. Доктор Халед Басьюни отметил особую важность выставки для египетской стороны. Студентам и школьникам, которых привлёк СПбПУ, рассказали о начале приемной компании по отбору иностранных граждан в пределах квоты на 2024-2025 гг. В общей сложности выставку посетило более 1200 студентов и школьников. Ребята спрашивали, есть ли программы на английском языке, предоставляется ли студентам проживание, можно ли подрабатывать во время обучения, есть ли стипендии.

Следующий город, который посетили представители Политеха — столица Туниса. Для гостей из России была организованна обзорная экскурсия под руководством преподавателя русского языка Высшего института языков (Университет Карфагена) Елены Ельцовой по главным достопримечательностям города — развалины города-государства Карфагена и живописный городок Сиди-Бу-Саид.

Вице-президент крупнейшего в Тунисе Карфагенского университета Монги Бесбес на встрече с политехниками выразил готовность вступить в РАФУ в ближайшие дни, а также до конца года подписать меморандум о стратегическом партнёрстве с СПбПУ. 17 ноября выставка продолжилась во втором по величине городе страны — Сфаксе. Мероприятие вызвало большой интерес в регионе, так как это была не только первая российская образовательная выставка, но и первое российское выставочное мероприятие такого масштаба во втором по значимости индустриальном регионе страны.

В национальной инженерной школе Туниса состоялась встреча с её директором Камелем Бен Саадом. Были достигнуты предварительные договорённости по поводу сотрудничества с ведущим политехническим учреждением Туниса.

«В настоящее время действует консорциум Российско-Африканский сетевой университет (РАФУ). С июля 2023 года Санкт-Петербургский политехнический университет является координатором данного проекта, — рассказал Максим Залывский „Российской Газете“ . — Основной целью его работы является укрепление сотрудничества в сфере образования, науки и экономического развития между Россией и государствами африканского континента».

Также Максим Залывский и Анастасия Сидорова побывали на радиостанции IFM и приняли участие в программе Radio Campus. Они подробно рассказали о выставке, поступлении в Политех и возможности вступления в РАФУ.

