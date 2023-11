Первенство НГУ по армрестлингу выиграли студенты ФИТ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Соревнования по армрестлингу в зачет Спартакиады НГУ собрали почти 90 участников со всех факультетов, институтов, ВКИ и СУНЦ НГУ. Парни соревновались в пяти весовых категориях. У девушек, которых в этом году неожиданно пришло больше 10 человек, итоги подводились без учета веса, в абсолюте. Личные результаты определялись по сумме мест, занятых в борьбе правой и левой рукой.

В командный зачет шли четыре лучших результата. В упорной борьбе победу одержали студенты факультета информационных технологий, на втором месте команда геолого-геофизического факультета. А третье место разделили учащиеся высшего колледжа информатики и студенты института интеллектуальной робототехники.

Результаты личного первенства:

Девушки:

1 место – Ангелина Яскевич, ФЕН

2 место – Анастасия Помешкина, ГГФ

3 место – Софья Панишева, ФЕН

Юноши:

Весовая категория до 60 кг

1 место – Кирилл Бородин, ИИР

2 место – Александр Метлин, ФИТ

3 место – Александр Осин, ЭФ

Весовая категория до 70 кг

1 место – Дмитрий Демидов, ФИТ

2 место – Илья Киселев, ГГФ

3 место – Михаил Красников, ФИТ

Весовая категория до 80 кг

1 место – Егор Николаев, ЭФ

2 место – Вячеслав Челондаев, ИИР

3 место – Вячеслав Фридель, ФФ

Весовая категория до 90 кг

1 место – Кирилл Мельников, ГГФ

2 место – Сергей Тусюк, ВКИ

3 место – Данил Леонтьев, ФИТ

Весовая категория 90+ кг

1 место – Федор Ткачук, ВКИ

2 место – Артем Чувашов, ФИТ

3 место – Павел Кива, ЭФ

Победители были отмечены памятными подарками, медалями и грамотами, а также материальным вознаграждением от спонсоров. Поздравляем сильнейших спортсменов и желаем успехов на предстоящем Кубке высших учебных заведений Новосибирской области!

