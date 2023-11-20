Первенство НГУ по армрестлингу выиграли студенты ФИТ

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –
Соревнования по армрестлингу в зачет Спартакиады НГУ собрали почти 90 участников со всех факультетов, институтов, ВКИ и СУНЦ НГУ. Парни соревновались в пяти весовых категориях. У девушек, которых в этом году неожиданно пришло больше 10 человек, итоги подводились без учета веса, в абсолюте. Личные результаты определялись по сумме мест, занятых в борьбе правой и левой рукой.
В командный зачет шли четыре лучших результата. В упорной борьбе победу одержали студенты факультета информационных технологий, на втором месте команда геолого-геофизического факультета. А третье место разделили учащиеся высшего колледжа информатики и студенты института интеллектуальной робототехники.
Результаты личного первенства:
Девушки:
1 место – Ангелина Яскевич, ФЕН
2 место – Анастасия Помешкина, ГГФ
3 место – Софья Панишева, ФЕН
Юноши:
Весовая категория до 60 кг
1 место – Кирилл Бородин, ИИР
2 место – Александр Метлин, ФИТ
3 место – Александр Осин, ЭФ
Весовая категория до 70 кг
1 место – Дмитрий Демидов, ФИТ
2 место – Илья Киселев, ГГФ
3 место – Михаил Красников, ФИТ
Весовая категория до 80 кг
1 место – Егор Николаев, ЭФ
2 место – Вячеслав Челондаев, ИИР
3 место – Вячеслав Фридель, ФФ
Весовая категория до 90 кг
1 место – Кирилл Мельников, ГГФ
2 место – Сергей Тусюк, ВКИ
3 место – Данил Леонтьев, ФИТ
Весовая категория 90+ кг
1 место – Федор Ткачук, ВКИ
2 место – Артем Чувашов, ФИТ
3 место – Павел Кива, ЭФ
Победители были отмечены памятными подарками, медалями и грамотами, а также материальным вознаграждением от спонсоров. Поздравляем сильнейших спортсменов и желаем успехов на предстоящем Кубке высших учебных заведений Новосибирской области!
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