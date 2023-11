Минэкономразвития РФ: Объем льготного кредитования туризма по нацпроекту МСП вырос более чем вдвое за 9 месяцев

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках рабочей поездки в Мурманскую область провел в Кировске встречу с туристическим бизнесом региона, на которой, в том числе, обсуждались меры поддержки отрасли. Участие во встрече приняли представители горнолыжных курортов, предприниматели, развивающие снегоходный туризм в регионе, туроператоры и отельеры.

«Нам нужно развивать новые дестинации – это касается и летнего, и зимнего туризма. Первое, на чём мы сосредоточились, это вопрос, связанный с новыми местами размещений – гостиницы и санатории. Здесь у нас есть две основные крупные программы. Это модульные гостиницы, так называемые глэмпинги, и большие стационарные гостиницы, которые формируют новое качество номерного фонда. Также мы заложили абсолютно новое направление – это крупные детские парки развлечений и горнолыжные курорты», – рассказал Максим Решетников.

Он отметил, что Минэкономразвития России, учитывая тот факт, что внутри министерства реализуются различные программы, поставило задачу добиться максимальной синергии различных инструментов для поддержки проектов в туризме. В том числе, гостиничные проекты могут получить поддержку Корпорации МСП.

«За 9 месяцев по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» объем льготного кредитования туризма достиг почти 42 млрд рублей. Это вдвое превышает аналогичный прошлогодний показатель», – сообщил министр.

За январь-сентябрь получателями поддержки в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», куратором которого является первый вице-премьер Андрей Белоусов, стало более 100 компаний. Меры поддержки направлены на создание туристической инфраструктуры, строительство новых гостиниц, расширение и реновацию номерного фонда.

В рамках национальной гарантийной системы более 30 млрд рублей кредитов и другой финансовой поддержки получил микро-, малый и средний бизнес из туристической отрасли. В том числе, 7 млрд рублей кредитов привлекли компании из сферы туризма с использованием «зонтичных» поручительств Корпорации МСП. Финансирование, в том числе, было направлено на ремонтные работы, приобретение мебели, оборудования и техники.

Ряд проектов, получивших поддержку по нацпроекту МСП, реализуется в Мурманской области. Например, в регионе средства пошли на строительство туристической эко-деревни: направлено 65 млн рублей под 5%, а также ремонт двух гостиниц – 51 млн рублей под 4%.

На встрече министра с бизнесом также поднимался вопрос регулирования допуска к управлению снегоходом на основании водительских удостоверений категории А и В, что имеет важное значение для Мурманской области. Этот вопрос включен в «дорожную карту» по трансформации делового климата в туризме на 2023-2025 годы, которая в настоящее время находится на согласовании в федеральных ведомствах.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI