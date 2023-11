Добро пожаловать на Фестиваль книжных клубов «Живая шляпа»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

23 ноября 2023 года в Государственном университете управления состоится Ежегодный межвузовский фестиваль книжных клубов «Живая шляпа». Мероприятие организует Научная библиотека ГУУ.

Фестиваль призван привлечь внимание молодого поколения к чтению, представить творчество талантливых молодых авторов, стать площадкой для объединения пылких умов и неравнодушных сердец, увлеченных чтением. Цель фестиваля – создание единого культурно-просветительского пространства для общения молодежи и обмена лучшими практиками по сохранению российской культуры и традиционных ценностей, поддержка и развитие книжного студенческого движения.

В ГУУ соберутся участники и организаторы университетских книжных клубов, авторы, представители издательств и сотрудники вузовских библиотек. Наш университет будут представлять два клуба: Книжный клуб ГУУ «Обсудим?» и Литературно-театральный клуб «ГУУМАНИСТ».

«Книжное студенческое движение пока не так многочисленно, как хотелось бы. Такой фестиваль – это отличная возможность для студентов-книголюбов собраться вместе и поделиться своими впечатлениями от прочитанных книг, обсудить актуальные темы и пообщаться с единомышленниками, посетить мастер-классы и узнать о новых книгах и авторах. Уверены, что фестиваль станет идеальной площадкой для объединения пылких умов и неравнодушных сердец, увлеченных чтением», – прокомментировала предстоящее событие директор Научной библиотеки ГУУ Ольга Харламова.

В рамках фестиваля состоятся литературные викторины и конкурсы, дискуссионная площадка «Человек читающий» с участием советника при ректорате ГУУ, члена Союза писателей России Сергея Чуева, автора исторических книг Елены Майоровой, детского писателя и редактора Марины Почуфаровой, а также другие мероприятия.

С подробной программой Фестиваля можно ознакомится на его официальном сайте.

Место проведения: г. Москва, Рязанский проспект, д. 99, корп. 5, Государственный университет управления, Научная библиотека.

Время проведения: 23 ноября 2023 года, 10:00–18:00.

Форма регистрации.

