Дни Москвы откроются 21 ноября в павильоне «Роснефти»

Дни Москвы пройдут с 21 по 23 ноября в павильоне компании «Роснефть» на ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия».

Москва – это один из крупнейших и самых известных мегаполисов мира, комфортный город для жизни, работы и досуга. Здесь располагается сердце компании «Роснефть» – ее ключевые офисы, научные институты, крупнейший в России авиазаправочный комплекс, а также нефтебазы и около 300 заправочных станций розничной сети «Роснефть», где можно не только заправить автомобиль, но и вкусно перекусить, отдохнуть, воспользоваться различными удобными сервисами и зарядить электрокар. Даже точный и плавный ход Кремлевских курантов обеспечивают смазочные материалы производства «Роснефти».

В рамках тематических дней столичного региона будут представлены итоги удачно реализованного совместного проекта «Роснефти» и Мостуризма, основная цель которого – повышение спроса на внутренний автомобильный туризм, продвижение туристического потенциала Москвы, объектов заправочной инфраструктуры и придорожного сервиса сети АЗС Компании. В мероприятии также примут участие представители соседних со столицей регионов для обсуждения развития будущих коопераций на фоне растущего интереса к путешествиям по России.

Компания активно поддерживает инициативы по развитию внутреннего туризма и уже реализует ряд региональных проектов, направленных на популяризацию автотуризма в субъектах присутствия. Развитие придорожного сервиса и повышение уровня клиентских услуг, предоставляемых на сети «АЗС «Роснефть», является одним из приоритетов Компании.

Также гостей павильона «Роснефть» ждет насыщенная развлекательно-познавательная программа. Будут организованы увлекательные конкурсы и лотереи с призами, среди которых подарочные сертификаты и билеты на Останкинскую телебашню, главную арену Лужников, музей ВДНХ и другие сувениры.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента РФ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

В павильоне «Роснефти» работает кафе «Зерно», в котором все желающие могут выпить ароматный кофе, перекусить свежеиспеченной выпечкой или хот-догами, а также попробовать блюда из нового фирменного меню: блинчики с разными начинками, куриные крылышки и стрипсы, картофель фри, покеты и многое другое.

Об основных событиях дней регионов в павильоне «Роснефти» и времени их проведения вы сможете узнать на официальных страницах Компании и в социальных сетях.

Расписание работы павильона «Роснефти» – по графику выставки.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

20 ноября 2023 г.

