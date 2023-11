Дизайн молодых 2023: конкурс выходит на финишную прямую

Source: MIL-OSI Russian Language News

В пространстве «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» подведены итоги первого этапа конкурса Дизайн молодых / Young design 2023. У представителей Политеха есть все шансы на победу в ключевых номинациях. Мероприятие состоялось в рамках ежегодной образовательной и бизнес-конференции в сфере технологий и инноваций Баркемп «Национальная технологическая революция 20.35». Она проходит под патронажем вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Княгинина и генерального директора Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт‑Петербурга Сергея Салкуцана.

Высшая школа дизайна и архитектуры Политеха Петра Великого курирует три номинации.

Создание нового бренда для палеопарка «Путилово». Это первый подобный парк в России на территории уникального карьера, в слоях которого сохранились окаменелости животных, существовавших более 450 млн лет назад.

Куратор номинации — Павел Козловский. Ментор — доцент Высшей школы дизайна и архитектуры Татьяна Диодорова.

В номинации «Экофорум» конкурсанты создают новое гибридное общественное школьное открытое пространство на территории школы № 707 г. Санкт-Петербурга.

Куратор номинации — директор школы Кермен Жемчуева. Ментор — директор Высшей школы дизайна и архитектуры Маргарита Перькова.

В номинации «Терапевтический дворик» участники конкурса разрабатывают ландшафтный дизайн терапевтического дворика городской поликлиники № 76.

Куратор номинации — директор Высшей школы дизайна и архитектуры Маргарита Перькова. Ментор — заведующий кафедрой «Архитектура и дизайн» Института развития города Севастопольского государственного университета Элина Красильникова.

Для участия в номинации «Путилово» подано 285 заявок из 77 вузов России. В полуфинал вышли 19 конкурсных проектов.

Андрианова А. (СПБГПХА) Бабаева Е. Е. (СПбГУ) Бородин А. К. (СПбГУ) Глиняная К. А. (СПбПУ) Желокович Е. Г. (СПбПУ) Коробейников Д. К. (СПбГУ) Кузьмина А. А. (РКТК) Кульчик А. Ю. (СПбГИК) Лазаренко М. В. (ЮФУ) Махсудова С. И. (ОмГТУ) Невмержицкая Д. В. (СПбГУПТД) Нечаева А. В. (РГГМУ) Понявкина А. А. (СПбПУ) Посудневская А. А. (СПбПУ) Родыгина О. А. (СПбГУ) Сорокина С. К. (СПбПУ) Телицына У. А. (СПбГУПТД) Ханова К. Э. (СПбПУ) Чернова П. А. (СПбПУ)

В номинации «Экофорум» подано 95 заявок из 16 вузов России. В полуфинал вышли 15 проектов.

Кузнецова Л. С. и команда (СПбГУ) Барскова М. Ю. (СПбПУ) Белоцерковская С. Д. (СПбПУ) Березовский А. Д. и команда (СПбГЛТУ им. Кирова) Грачева А. А. (СПбПУ) Гридина А. А. (СПбПУ) Демянюк Ю. Д. (СПбПУ) Ермоленко А. А. (СПбПУ) Зайцева С. С. (СПГХПА), Полянская А.С. (СПбГАСУ) Костенко А. Ю. (СПбПУ) Марков К. О. (СПбПУ) Отинова Д. А. (СПбПУ) Паламарчук Е., Сухова А.В. (СПГХПА) Родненко Ю.Н. (СПбПУ) Чертилова Е.А. (СПбГЛТУ им.Кирова)

На номинацию «Терапевтический дворик» подано 110 заявок из 15 вузов. Во второй тур прошли 9 конкурсных проектов.

Команда СевГУ: Саркисьян В. Г., Чупрынина Д. А., Тимченко В. А., Полянская Д. В. Команда СПбПУ: Кислухина С. С., Осипов Л. А. Команда СПбПУ: Син Ж., Латторе Д. Команда СПбПУ: Золотова А. С., Матвеенко Ю. Д. Рубашина Е. А. (СПбПУ) Команда СевГУ: Березин Н. Р., Игнатова М. Е. Команда СПбГЛТУ им. Кирова: Березовский А. Д., Хомяков К.А., Воеводкина А. П., Гвардеева М. Р., Команда СевГУ: Лысенко А. Р., Суворова Е. Р., Чамара Г. Р., Воротнюк А. А. Команда СевГУ: Бибишев В. А., Икрин И. А.

Дизайн молодых / Young Design 2023 — федеральный конкурс дизайна, который даёт возможность начинающим специалистам пройти путь от идеи до реализации собственного продукта и выпуска его малой серии в коллаборации с партнёрами. А также позволяет заявить о себе на профессиональном рынке.

Организатор: Фонд поддержки инноваций и молодёжных инициатив Санкт-Петербурга.

В этом году конкурс проходит уже в четвертый раз. В нём принимают участие студенты и выпускники (последних трёх лет) профильных вузов, колледжей и техникумов из всех регионов России. Проект реализуется при поддержке гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

