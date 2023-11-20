Дизайн молодых 2023: конкурс выходит на финишную прямую

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –
В пространстве «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» подведены итоги первого этапа конкурса Дизайн молодых / Young design 2023. У представителей Политеха есть все шансы на победу в ключевых номинациях. Мероприятие состоялось в рамках ежегодной образовательной и бизнес-конференции в сфере технологий и инноваций Баркемп «Национальная технологическая революция 20.35». Она проходит под патронажем вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Княгинина и генерального директора Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт‑Петербурга Сергея Салкуцана.
Высшая школа дизайна и архитектуры Политеха Петра Великого курирует три номинации.
- Создание нового бренда для палеопарка «Путилово». Это первый подобный парк в России на территории уникального карьера, в слоях которого сохранились окаменелости животных, существовавших более 450 млн лет назад.
Куратор номинации — Павел Козловский. Ментор — доцент Высшей школы дизайна и архитектуры Татьяна Диодорова.
- В номинации «Экофорум» конкурсанты создают новое гибридное общественное школьное открытое пространство на территории школы № 707 г. Санкт-Петербурга.
Куратор номинации — директор школы Кермен Жемчуева. Ментор — директор Высшей школы дизайна и архитектуры Маргарита Перькова.
- В номинации «Терапевтический дворик» участники конкурса разрабатывают ландшафтный дизайн терапевтического дворика городской поликлиники № 76.
Куратор номинации — директор Высшей школы дизайна и архитектуры Маргарита Перькова. Ментор — заведующий кафедрой «Архитектура и дизайн» Института развития города Севастопольского государственного университета Элина Красильникова.
Для участия в номинации «Путилово» подано 285 заявок из 77 вузов России. В полуфинал вышли 19 конкурсных проектов.
- Андрианова А. (СПБГПХА)
- Бабаева Е. Е. (СПбГУ)
- Бородин А. К. (СПбГУ)
- Глиняная К. А. (СПбПУ)
- Желокович Е. Г. (СПбПУ)
- Коробейников Д. К. (СПбГУ)
- Кузьмина А. А. (РКТК)
- Кульчик А. Ю. (СПбГИК)
- Лазаренко М. В. (ЮФУ)
- Махсудова С. И. (ОмГТУ)
- Невмержицкая Д. В. (СПбГУПТД)
- Нечаева А. В. (РГГМУ)
- Понявкина А. А. (СПбПУ)
- Посудневская А. А. (СПбПУ)
- Родыгина О. А. (СПбГУ)
- Сорокина С. К. (СПбПУ)
- Телицына У. А. (СПбГУПТД)
- Ханова К. Э. (СПбПУ)
- Чернова П. А. (СПбПУ)
В номинации «Экофорум» подано 95 заявок из 16 вузов России. В полуфинал вышли 15 проектов.
- Кузнецова Л. С. и команда (СПбГУ)
- Барскова М. Ю. (СПбПУ)
- Белоцерковская С. Д. (СПбПУ)
- Березовский А. Д. и команда (СПбГЛТУ им. Кирова)
- Грачева А. А. (СПбПУ)
- Гридина А. А. (СПбПУ)
- Демянюк Ю. Д. (СПбПУ)
- Ермоленко А. А. (СПбПУ)
- Зайцева С. С. (СПГХПА), Полянская А.С. (СПбГАСУ)
- Костенко А. Ю. (СПбПУ)
- Марков К. О. (СПбПУ)
- Отинова Д. А. (СПбПУ)
- Паламарчук Е., Сухова А.В. (СПГХПА)
- Родненко Ю.Н. (СПбПУ)
- Чертилова Е.А. (СПбГЛТУ им.Кирова)
На номинацию «Терапевтический дворик» подано 110 заявок из 15 вузов. Во второй тур прошли 9 конкурсных проектов.
- Команда СевГУ: Саркисьян В. Г., Чупрынина Д. А., Тимченко В. А., Полянская Д. В.
- Команда СПбПУ: Кислухина С. С., Осипов Л. А.
- Команда СПбПУ: Син Ж., Латторе Д.
- Команда СПбПУ: Золотова А. С., Матвеенко Ю. Д.
- Рубашина Е. А. (СПбПУ)
- Команда СевГУ: Березин Н. Р., Игнатова М. Е.
- Команда СПбГЛТУ им. Кирова: Березовский А. Д., Хомяков К.А., Воеводкина А. П., Гвардеева М. Р.,
- Команда СевГУ: Лысенко А. Р., Суворова Е. Р., Чамара Г. Р., Воротнюк А. А.
- Команда СевГУ: Бибишев В. А., Икрин И. А.
Дизайн молодых / Young Design 2023 — федеральный конкурс дизайна, который даёт возможность начинающим специалистам пройти путь от идеи до реализации собственного продукта и выпуска его малой серии в коллаборации с партнёрами. А также позволяет заявить о себе на профессиональном рынке.
Организатор: Фонд поддержки инноваций и молодёжных инициатив Санкт-Петербурга.
В этом году конкурс проходит уже в четвертый раз. В нём принимают участие студенты и выпускники (последних трёх лет) профильных вузов, колледжей и техникумов из всех регионов России. Проект реализуется при поддержке гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.
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