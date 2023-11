Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

17 ноября 2023 года между Государственным университетом управления и Общероссийским общественным движением «Ветераны России» было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.

Церемония состоялось в торжественной обстановке. Со стороны ГУУ подпись поставил проректор Павел Павловский, со стороны «Ветеранов России» это сделал руководитель Центрального аппарата движения Виктор Башкатов.

Координатор движения, майор в отставке Сергей Бохонько провёл перед собравшимися студентами «Урок мужества». Студенты слушали ветерана с большим интересом, задавая вопросы. Речь шла о патриотизме, службе, событиях 2014 года, когда Крым вошёл в состав России, начале СВО, отправке гуманитарных конвоев и многом другом. Беседа получилась весьма оживлённой. Спикер, как сказали студенты, превзошёл их ожидания, никогда ранее подобные мероприятия не проходили так интересно.

Кроме того, учащиеся ГУУ приняли участие в видео-акции «Мы с Вами», организованной «Ветеранами России». В рамках акции они передали приветственные слова добровольцам Отдельной диверсионной штурмовой бригаде «Ветераны» и пожелали им скорейшего возвращения с победой.

Студенты были приглашены к совместной работе, прохождению практики среди «Ветеранов России» и посещению Центрального аппарата движения.

Движение «Ветераны России» было основано в 2020 году в качестве общественно-патриотической платформы для представления и защиты интересов ветеранов всех категорий, готовых участвовать в общественной жизни нашей страны, в социальной работе, патриотическом воспитании молодёжи, передаче навыков и опыта подрастающему поколению.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI