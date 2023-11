Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Государственный университет управления стал площадкой для масштабной международной просветительской акции Географический диктант.

19 ноября в Конференц-зале ГУУ собрались желающие проверить свои знания по географии, и это были не только студенты.

Проректор ГУУ Николай Михайлов выступил с приветственным словом, после чего тоже принялся за задания диктанта.

«Я являюсь кандидатом географических наук и 50 лет жизни отдал географии. Работал во многих регионах, изучал горные породы во всех уголках нашей страны и прекрасно понимаю, что такое география. В прошлом году я решил написать географический диктант и понял, насколько широка эта тема. Даже меня, опытного географа, некоторые вопросы заставляли задуматься. Именно поэтому я выступил с предложением провести диктант на площадке нашего университета. Задания охватывают многие стороны жизни. Не только географию, но и искусство, литературу, историю и другие направления».

Участники отвечали на 40 вопросов, 10 из которых были основаны на общеизвестных фактах из географии, а еще 30 охватывали разные области знаний, но были связаны с географическими объектами.

Впечатлениями от участия в акции поделились некоторые студенты.

«Мне нравится география, поэтому решил проверить свои знания и написать географический диктант в стенах родного вуза. Вопросы были интересными и приятно удивили. Особенно запомнился про памятник Шурику и Лиде из «Операции Ы». В следующем году вновь планирую участвовать», – отметил студент 2 курса Института отраслевого менеджмента Алексей Думиникэ.

«В диктанте были вопросы не только на знания географии, но и на общую начитанность, эрудицию и логику. Даже не зная каких-то фактов, можно было прийти к верному решению. Такой подход к выбору заданий делает диктант более интересным, вызывает у участников желание узнать ответы и в следующем году вновь принять участие в акции», – подчеркнула студентка 2 курса Института отраслевого менеджмента Сабрина Терентьева.

Напомним, что Географический диктант проводится Русским географическим обществом по инициативе Председателя Попечительского Совета Общества, Президента Российской Федерации Владимира Путина ежегодно с 2015 года. В 2017 году Географический диктант стал международным. За всю историю акции в ней приняли участие более 3 млн человек из 126 стран.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI