В СПбГАСУ состоялся III (Заключительный) тур Всероссийского смотра-конкурса ВКР

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Автомобильно-дорожный факультет СПбГАСУ

На кафедре транспортных систем СПбГАСУ состоялся III (Заключительный) тур Всероссийского смотра-конкурса выпускных квалификационных работ подготовки бакалавров по направлению 23.03.01 Технология транспортных процессов (профили подготовки: «Организация перевозок на автомобильном транспорте», «Управление на автомобильном транспорте», «Международные перевозки на автомобильном транспорте», «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте», «Транспортно-экспедиторская деятельность», «Региональный и городской транспортный комплекс») и магистров по направлению подготовки 23.04.01 Технология транспортных процессов (профили «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» и «Транспортная логистика»).

В конкурсе выпускных квалификационных работ бакалавров приняли участие 83 выпускных квалификационных работы, которые соревновались в 20 номинациях. Были представлены работы обучающихся 22 вузов из 20 городов. В конкурсе выпускных квалификационных работ магистров приняли участие 17 работ, которые соревновались в четырёх номинациях. Были представлены работы обучающихся 11 вузов из 10 городов.

Выпускники СПбГАСУ заняли на конкурсе ряд высоких мест.

Среди ВКР бакалавров по направлению 23.03.01 Технология транспортных процессов в номинации «Организация перевозок (общие вопросы)» 25 баллов и первое место получил Михаил Лебедев с работой «Проект перевозки опасного груза автомобильным транспортом».

В номинации «Планирование и совершенствование организации пригородных пассажирских перевозок» 23 балла и первое место – у Екатерины Тамбулатовой с работой «Интеграция инфраструктуры ЛРТ в транспортную систему северной части Санкт-Петербургской агломерации по направлению “Парнас-Бугры-Девяткино”».

В номинации «Складская логистика» 25 баллов и второе место – у Тимура Султаналина с работой «Автоматизация погрузочно-разгрузочных работ».

В номинации «Совершенствование междугородных перевозок грузов» получила 19 баллов и заняла второе место Анастасия Сафонова с работой «Проект организации перевозки груза тяжеловесным и крупногабаритным транспортным средством».

В номинации «Развитие инфраструктуры наземного пассажирского транспорта» набрал 24 балла и удостоен первого места Максим Малыгин с работой «Разработка предложений по использованию электробусов в новом АТП на Индустриальном проспекте».

Среди магистров по направлению 23.04.01 «Технология транспортных процессов» в номинации «Организация грузовых перевозок» отличилась Есения Битюкова с работой «Разработка методики выбора оптимальной транспортно-технологической схемы перевозки грузов в международном сообщении», которая набрала 33 балла и заняла первое место.

В номинации «Организация пассажирских перевозок» 28 баллов и второе место получила Елизавета Быстрова с работой «Разработка методики оценки эффективности внедрения скоростных автобусных маршрутов».

Поздравляем победителей Всероссийского смотра-конкурса ВКР и желаем им дальнейших успехов!

