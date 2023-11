В МФТИ соберутся специалисты по телекоммуникациям

Source: MIL-OSI Russian Language News

22 и 23 ноября в Московском физико-техническом институте пройдет 10-я Международная конференция «Инжиниринг & Телекоммуникации — En&T-2023». Мероприятие соберет на одной площадке специалистов и экспертов из России, Китая, Турции и других стран для обсуждения инновационных идей в области телекоммуникационных и информационных технологий и их применения в различных отраслях производства.

В первый день работы конференции запланировано проведение пленарного заседания с приглашенными докладчиками, а также параллельные тематические сессии с устными докладами и круглый стол «Развитие систем спутниковой связи».

Во второй день работы пройдут четыре тематические секции.

1. Телекоммуникационные системы и сети. В ходе работы секции будут обсуждаться вопросы, связанные с организацией беспроводной передачи данных.

2. Системы радиолокации и радиосвязи. Эксперты обсудят проблемы развития различных видов связи, создания необходимой аппаратуры, оборудования и устройств.

3. Компьютерные системы и обработка информации. В центре внимания секции будут вопросы систем моделирования в технике; архитектуры суперкомпьютеров и специализированных вычислительных систем реального времени, аппаратных ускорителей, алгоритмические способы ускорения вычислений, а также защиты информации.

4. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) в телекоммуникациях. Участники обсудят вопросы использования ИИ в различных сферах.

Организаторами 10-й международной конференции «Инжиниринг & Телекоммуникации — En&T-2023» выступают МФТИ, Физтех-Союз и ООО ЦИТМ «Экспонента».

Рабочие языки мероприятия — английский и русский. Подробная информация о конференции и программа доступны по ссылке.

