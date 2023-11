Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia)

? Международному дню женского предпринимательства Минэкономразвития России подготовило гендерно-возрастную картину бизнес-сообщества.

«По нашим данным, сегодня созданы условия, когда женщины могут открыть бизнес в любом возрасте. В настоящий момент в России зарегистрировано 1,5 млн женщин в статусе индивидуального предпринимателя. У нас есть 432 предпринимательницы, которые запустили свои проекты в возрасте от 14 до 17 лет. Если говорить в общем, то 661 тысяча или 44% женщин-ИП открывают свой бизнес до 40 лет. 432 тысячи или 29% руководят компанией в возрасте от 41 до 50 лет. Еще 27% или почти 400 тысяч женщин начинают свое дело в старшем возрасте. Среди предпринимателей-долгожителей старше 85 лет большинство – 56% – составляют женщины», – отмечает замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Сегодня развитие женского предпринимательства находится в фокусе внимания государства. Для бизнес-леди доступна финансовая, имущественная, образовательная, консультационная и другая поддержка.

