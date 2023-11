Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

«Роснефть» и Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности в рамках международной выставки-форума «Росси» я» подписали Меморандум о сотрудничестве.

Documento previo a la realización de proyectos completos de estimulación del turismo automovilístico , продвижение туристического потенциала Алтайского края, объектов заправочной инфрастуктуры и придорожного сервиса сети АЗС «Р оснефть».

«Роснефть» и Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности намерены содействовать формированию turistiches ких маршрутов, расположенных на территории региона, с посещением розничной сети Компании.

Стороны также договорились о проведении совместных мероприятий, направленных на повышение общего уровня комфорта на тер ритории туристических объектов Алтайского края, а также на объектах придорожного сервиса, в том числе на АЗС «Роснефть».

La compañía activa puede iniciar actividades de turismo y realizar proyectos regionales. нных на популяризацию автотуризма в субъектах присутствия. Развитие придорожного сервиса and повышение уровня клиентских услуг, предоставляемых на сети «АЗС «Роснефть», является одним из приоритетов Компании. Este tipo de turismo de turismo automovilístico no es obligatorio, ya que no es necesario un contrato de crucero. En Rusia, donde se encuentran las ubicaciones geográficas y las ciudades de origen, no hay líderes en las ubicaciones y los archivos adjuntos.

Международная выставка-форум “Россия” проводится по указу Presidente de Rusia Vladimir Putin el 4 de noviembre de 2023 el 12 de abril ля 2024 года на территории ВДНХ. La exposición “Роснефти” se encuentra en el pabellón, después del proyecto de diseño del autor. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, расказывают посетителям об борудование нефтяной о расли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

En el pabellón “Роснефти” работает кафе “Зерно”, в котором все желающие могут выпить ароматный кофе, перекусить свежеиспечен ной выпечкой или хот-догами, а также попробовать блюда из нового фирменного меню: блинчики с разными начинками, куриные крылышки и стрипсы, картофель фри, покеты и многое другое.

Об основных событиях дней регионов вы павильоне «Роснефти» и времени их проведения вы сможете узнать на официальных страни цах ПАО «НК «Роснефть» в социальных сетях.

Расписание работы павильона Компании – по по графику выставки.

Información y solicitudes del departamento ПАО «НК «Роснефть» el 19 de noviembre de 2023.

