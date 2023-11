Путь самурая. А.Д. Чудновский: «Выбрал ГУУ по велению сердца»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Продолжаем серию интервью с опытными наставниками Государственного университета управления, подготовленную ко Дню преподавателя высшей школы. В праздничный день беседуем с жизнерадостным Чудновским Алексеем Даниловичем – директором Института управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций, заведующим кафедрой управления в международном бизнесе и индустрии туризма, доктором экономических наук, профессором, заслуженным работником высшей школы РФ, почетным работником высшего профессионального образования РФ, действительным членом Академии естественных наук и Национальной академии туризма.

Алексей Данилович, как вы попали в Государственный университет управления, почему его выбрали?

— Выбрал я его по велению сердца. Госуниверситет правления всегда был для меня светлым символом. И я всегда мечтал сюда попасть. Но у меня не получилось обучиться в нём. Жизненный путь начался с авиации. Я окончил Московский авиационно-технологический институт, факультет авиационных двигателей. А когда понял, что нужно расти дальше, пришёл сюда в аспирантуру. И вот всей душой и телом уже много лет принадлежу ГУУ и не жалею об этом.

Расскажите немного о вашей студенческой жизни, чтобы студентам ГУУ можно было сравнить.

— А студенческая жизнь, она везде примерно одинаковая. Поэтому, что МАТИ, что ГУУ, я не могу сказать, что она чем-то сильно отличалась. Другое дело, что меняются интересы, критерии. Сегодня молодые люди вовсе не интересуется тем, чем люди занимались 20-30 лет назад.

Вы сейчас являетесь одним из самых авторитетных преподавателей ГУУ. А кем были ваши наставники и чем они отметились в науке и образовании?

Моим наставником был профессор Громов Николай Николаевич (доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, основатель и заведующий кафедрой «Организация управления на транспорте» ГУУ, действительный Академии транспорта РФ). Совсем скоро, 23 ноября, мы будем отмечать 100 лет со дня его рождения. Планируется торжественное заседание Ученного совета, с приглашением гостей, родственников. Очень качественный преподаватель, фронтовик. А потом он перековался в учёного, стал отцом родным для очень многих людей. Во всяком случае я считаю, что во время работы над кандидатской и докторской под его руководством я сложился как учёный и взял правильный курс.

Расскажите немного об этих работах.

— А работы были с сибирским характером. Кандидатскую я в Тюмени делал. Поскольку Громов был заведующим кафедрой транспорта, с уклоном на менеджмент, то я делал диссертацию по освоению новых районов Западной Сибири с применением транспортной авиации. Мы благополучно переняли канадский опыт, опыт Аляски, делали вдоль направления строительства временные аэродромы – такие рулоны раскатывались, наподобие металлической сетки, только плотнее – очень быстро, классно.

А докторская диссертация, она, соответственно, была попозже, это был Томск. Комплексное транспортное освоение новых районов. Там была уже не только одна авиация – самый разный транспорт, вплоть до судов на воздушных подушках. Было очень интересно, позитивно, а по тем временам ещё и экзотично. Всё хорошо сработало, придумали много чего интересного.

Следующий вопрос был о романтике вашей специальности, но теперь она очевидна.

— Вот она и романтика! Когда ты едешь на тракторе к самолёту, который прилетел. Не самолёту даже, к самолётику. Он где-то там сел, тебе говорят: «Ну чего, москвич, садись, поехали». А болото плещется поверху гусениц трактора. И кабины нет. А нет её потому что, если трактор тонуть начнёт, чтоб ты успел с него соскочить. Если будет кабина, то ты в этой кабине и утонешь. А ещё перед выездом на трассу покупали буханку чёрного хлеба и говорили, хорошо, если она тебе не пригодится. А если застрянешь, то будешь очень сильно рад, что она у тебя есть. Вот вокруг этого собирался фактический материал, в полном контакте с нефтяниками, геологами, местными властями. Эта практика сильно ума прибавляет.

Как изменилась ваша область знаний за те годы, что прошли между поступлением в университет и сегодняшним днём?

— Как кто-то говорил, на 360 градусов. Перед вами крупный специалист по производству авиационных двигателей, со всякими турбинами, лопатками и прочее. А когда я пришёл в аспирантуру в ГУУ, то столкнулся с организационными вопросами, с применением разных видов транспорта, их взаимодействием. И получился из меня очень качественный транспортник. Но это всё на базе инженерного образования. Не зря говорят, что из инженера можно сделать кого хочешь, а из экономиста инженера сделать сложнее. Объяснить экономисту как авиационные турбины делать – это задача непосильная. Соответственно, сегодняшний уклон ГУУ в сторону отраслевой экономики выглядит очень правильной, позитивной тенденцией.

Вот так у меня всё кардинально изменилось и я, в общем-то, не жалею. Спустя некоторое количество лет появился гостиничный бизнес, туризм пошёл. У меня вышла оказия поработать во многих странах, начиная с Соединённых Штатов Америки, Швейцарии, Канады и так далее. На этой базе сложились курсы по менеджменту туризма, гостиничному хозяйству и прочее. И милый бонус в виде знания английского языка, а потом жизнь заставила. У нищих слуг нет, пардон, переводчик не всегда находился. Таким образом дальше уже был не транспорт, а туризм. А туризм – он вечный. Люди всегда отдыхали, не так, так эдак. Не в Канаде, так в Турции, а не в Турции, так в Сочи.

Мы сейчас на гостиничный бизнес основной упор делаем, народ охотно идёт учиться по этому направлению. Там, как на фабрике, молодым людям там спокойнее. В туризме из воздуха деньги делаются: купил дешевле – продал дороже – всё. А выставочное дело это уже самый интерес и закусь, потому что это тяжёлый и серьёзный бизнес. Этому тоже учим. У нас много всего, науки всякие, ивент-сервис, например.

Поделитесь каким-нибудь своим педагогическим секретом, лайфхаком, методическим приёмом. Как увлечь студентов своим предметом?

— Мне кажется, что всё очень просто. Если самому интересно, ты об этом рассказываешь с большим аппетитом. Если сам рассказываешь с аппетитом, на одном дыхании, то народ слушает тебя. А если ты мучаешься, судорожно вспоминая что ты по предмету вычитал, то народ спит. Ну, спит, и слава Богу (смеётся). Главное, чтобы тебе интересно было. А дальше – это как хороший чай заварить – кладите больше заварки. Так и тут – готовиться надо. Знать свой предмет и тогда народ к тебе потянется.

Какие у вас порой интересные формулировки, аппетитные как раз. Скажите, пожалуйста, может быть что-то в последнее время впечатлило вас в области литературы, кино, другого творчества?

Во-первых, Пелевин. Я считаю, что это на сегодняшний день один из самых интересных авторов. Он, по-моему, в иноагентах не отмечен. А человек по фамилии Сорокин, Владимир Сорокин, он, мерзавец, в Париже живёт и входит в сотню лучших писателей планеты, но он спорный парень, встречается чрезмерная заумь. Хотя есть аппетитные вещи, возьмите, например, «День опричника» – таким языком написано, запоем читаешь, оторваться не можешь. У него есть «Доктор Гарин», «Метель», но они потяжелее, они тебе дырку в голове проделывают. А Пелевин нудноват, конечно, в каких-то вещах, но последние три романа, включая последний «Путешествие в Элевсин», философские такие штуки, требуют внимания. Это сильно. Какие ещё у него вещи есть? «Поколение „П“» (Generation «П»), «Ампир “В”» (Empire V), «Граф Т» (t). Из современных писателей этих двоих назову. Ну и классика вечная – Хемингуэй, например. «По ком звонит колокол»? Он звонит по тебе. Надо читать. Современная публика читает мало. Хотя чтение сейчас доступно в разных форматах, можно и аудиокниги в машине слушать – очень даже хорошо заходит.

Кого вы бы назвали сегодня лучшим преподавателем в ГУУ?

— Ректора, естественно (смеётся, а потом серьёзно). Я считаю, что да, и готов объяснить почему. Потому что огромный объём информации через человека проходит, а потом приходиться выдавать на-гора сухой остаток всего этого в виде ценных указаний – это требует очень высокой умственной организации и большого здоровья на самом деле, ездить по мероприятиям надо, спать некогда. Поэтому ректор. Ну а я – второй (смеётся).

Вы можете хотя бы приблизительно оценить количество ваших учеников, может не всех подряд, а только выдающихся?

— Это сложный вопрос. Нельзя сказать, что есть 100 великих учеников профессора Чудновского. Много народу, они разные, кто же их считает (посмеивается)?

Что вас привлекает в ГУУ на данный момент, почему вы остаётесь ему верны и не поменяли место работы и сферу деятельности?

— Во-первых, сердцу не прикажешь. С этого мы и начали. Во-вторых, я считаю ГУУ лучшим местом работы. На протяжении достаточно длительного переда своей жизни где я только ни работал. В т.ч. в США и Канаде, были командировки. Лучше работы, чем университет, я не знаю. Она и оплачивается неплохо, и оставляет время для саморазвития. Если тебя устраивает умеренный заработок, средний, то и слава Богу. Если хочешь побольше заработать, то есть консалтинг, наука, допобразование – никто не мешает, твоя разноплановая активность только приветствуется. Веди себя хорошо – и будет тебе счастье (посмеивается).

Чему главному вы научились в ГУУ?

— Коварный вопрос… Чему я научился в ГУУ…? Пути дзен. Дорогу осилит идущий. Пожалуй, это. То есть путь, преодоление, развитие, они не менее важны, чем цель.

Алексей Данилович поздравляет своих коллег с Днём преподавателя высшей школы при помощи Телеграм-канала ГУУ.

