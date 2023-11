Профессионал своего дела Артём Меренков: «Педагогу не нужно лениться повторять очевидные вещи»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Государственный университет управления ещё раз поздравляет своих педагогов с Днём преподавателя высшей школы и представляет интервью с искренне любящим наш вуз сотрудником Меренковым Артёмом Олеговичем – кандидатом экономический наук, доцентом кафедры управления транспортными комплексами.

Что в первую очередь подвигло вас выбрать для поступления Государственный университет управления?

— Я очень поздно определился с поступлением. Обычно все в 10 классе все уже определяются. И на меня был постоянный прессинг дома, что все определились, а я ещё нет. Поэтому я точно помню, что определился в сентябре 2008 года. Было несколько вариантов, исходя из того, что я решил обучаться по транспортному направлению. Что интересно, мне понравился сайт ГУУ. Мы же выбираем глазами в первую очередь. По тем временам он был очень информативным. В отличие от сайтов других технических вузов на нём было просто что-то найти, что в те годы являлось редкостью. Простой и понятный сайт – это первое. Второе, хотя вуз не совсем технический, я получал то, что мне было нужно. И третье, нашлись знакомые, которые заканчивали ГУУ: у родителей на работе, сосед по даче, который то же направление заканчивал, как потом выяснилось. На тот момент уже пришло время ЕГЭ, и я даже не стал никуда больше подавать документы. Обычно я долго что-то выбираю, а тут получилось наоборот, я просто почувствовал, что это моё.

Расскажите немного о вашей студенческой жизни, чтобы современным студентам было интересно сравнить. Может быть какую-то особо запомнившуюся, примечательную, судьбоносную или забавную историю.

— Судьбоносного ничего так сразу не могу вспомнить. Я больше занимался научной деятельностью, но могу сказать, что основные студенческие активности уже были на тот момент. Уже был КВН. Сборная ГУУ была одной из лучших команд Высшей лиги. Это 2008-2009 год. Нынешний проректор Павел Владимирович Павловский как раз из той команды. Когда я поступал, уже был ЦУВП. Тогда им руководила Ирина Захаровна Коготкова. Я почему-то вспоминаю несколько мероприятий, которые мы проводили в рамках 9 мая. Когда мы учились ещё были с нами фронтовики-педагоги и была возможность с ними взаимодействовать, получать обратную связь. А ещё вспоминается возможность посоревноваться в каких-то конкурсах с ребятами с других направлений. Быть может это просто особенность восприятия, как у маленьких детей, которым кажется, что мир больше, но тогда у меня не было ощущения единого университета, казалось, что другие направления очень далеки от нас. Сегодня такого не испытываю. Вообще, сейчас стало намного больше студенческих активностей, рябит в глазах от возможностей.

Что особенно привлекло вас в выбранной специальности, в чём её романтика, особенность, изюминка, которая до сих пор вдохновляет?

— Одно слово – автомобиль. На самом деле этим всё сказано. Я из семьи автомобилистов. Дедушка в советское время работал в Мосгострансе, в частности водил тогда ещё 63-й троллейбус. Сейчас это автобус, который ходит по Рязанскому проспекту. Семья исторически жила в Нижегородском районе и помнит, когда ГУУ ещё только строился на этой территории. Тогда он назывался Московский институт управления имени Серго Орджоникидзе. В чём романтика? В самом техническом средстве. А второе – это работа с людьми. Это важно для любого специалиста – его востребованность. Это тяжёлая работа, но ты точно знаешь, что она будет востребована. Если сейчас будет вопрос: «Чем ты гордишься за 10 лет работы?», – то я горжусь тем, что мои выпускники это те, кто сейчас работает в ЦППК – Центральной пригородной пассажирской компании. Мои одногруппники работают в Мострансавто. Мои подопечные четвёртый диаметр недавно запустили. Очень важно понимание того, что ты вносишь свой вклад в общее дело и от этого всем глобально становится чуть-чуть получше.

Поделитесь каким-нибудь своим педагогическим секретом, лайфхаком, методическим приёмом. Как увлечь студентов своим предметом, чтобы они локти кусали из-за вынужденных пропусков?

— Когда я ещё был студентом, к нам по ряду дисциплин приходили аспиранты и от них иногда звучала фраза: «Для меня преподавание – это хобби». Мне и тогда это казалось странным, а сейчас тем более. Для меня это не хобби, а очень серьёзная профессия. И главное, что я понял в этой профессии, состоит в том, что ты, даже как педагог, можешь чего-то не знать, можешь ошибаться, менять свои взгляды – это нормально. Работа педагога заключается в том, что ты должен заинтересовывать людей. Это получается тогда, когда тебе самому интересно, чем ты занимаешься – раз. И тебе должно хотеться работать с этой аудиторией – два. И ещё одно. Так как образование – это ещё и воспитание, то педагогу не нужно лениться повторять очевидные вещи. Что такое хорошо и что такое плохо. Вода точит камень. И постепенно эти правильные вещи будут находить отражение в поведении наших ребят.

Что в последнее время вас поразило: книга, фильм, место, событие, что на вас произвело сильное впечатление?

— Давайте про книгу. Даже про две. Одна в другую переходит. Первая – это большое исследование наших учёных экономистов под названием «Кристалл роста. К русскому экономическому чуду». Поразило в ней то, что те вызовы, которые перед нами стоят сейчас, мы уже проходили 100 лет назад и проходили успешно. Один к одному. Мы точно можем это делать. В том числе узнал, что некоторые вещи, которые, казалось бы, не наши, они наши на самом деле. Например, повышение производительности труда, повышение качества труда, а все всегда думали, что это Япония. Вторая книга иностранная, но она удивительным образом совпала с первой, это «Новая цель. Как объединить бережливое производство, шесть сигм и теорию ограничений» – бизнес-роман, который связан с управлением производством. А сейчас читаю интригующую книгу, которую приобрёл по рекомендации хоккейного тренера Игоря Ларионова. Книга по менеджменту, называется она «Наследие. 15 уроков лидерства от All Blacks, самой успешной спортивной команды в мире», повествует о сборной Новой Зеландии по регби. Только начал читать, но там уже интересно описывается лидерство, коллектив, взаимоотношения.

Кого, кроме себя, вы бы назвали сегодня лучшим преподавателем в ГУУ?

— Я могу сказать, что их множество. Это точно не один человек. Так получилось, что я не только на кафедре работал, но и занимался административной работой на факультете, пересекался с коллегами из других институтов. Я могу со 100% уверенностью говорить, что на каждой кафедре есть как минимум один, а на самом деле больше преподавателей, которые, во-первых, относятся к студентам с большим вниманием, это очень важно, и во-вторых, они очень интересные лекторы.

Что вас привлекает в ГУУ на данный момент, почему вы остаётесь ему верны и не поменяли место работы и сферу деятельности?

— Это очень простой вопрос. Это люди. Можно односложно ответить. Люди – это прежде всего студенты. Это коллеги. Это традиции, которые здесь есть.

Предположите, какая кафедра в ГУУ будет самой востребованной и популярной в будущем, к примеру, через четверть века, в 2050 году?

— Это тоже простой вопрос. Надо посмотреть на те кафедры, которые исторически сопровождают университет. Кафедра машиностроения, которая с 1932 года существует. Одна из старейших кафедр – кафедра управления транспортными комплексами, где я работаю, она с 1940 года. Я думаю, что отраслевые кафедры: строительство, транспорт, энергетика, машиностроение – они не то что завтра, они всегда будут востребованы.

Чему главному вы научились в ГУУ?

— Хороший вопрос. Хочется верить – мудрости. И уважению, наверно. А третье, если мы применительно к вузу говорим, то любознательности. Все дети талантливы. Когда они приходят на первый курс, они хотят учиться и познавать новое. Задача педагога в том, чтобы этот интерес не угасал. Чтобы, когда они закончат, то продолжали оставаться любопытными и хотели узнавать что-то новое.

#гордость_гуу #МойУниверПреподаватели #Деньпреподавателявысшейшколы

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI