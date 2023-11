Поздравляем с Днём преподавателя высшей школы!

Source: MIL-OSI Russian Language News

19 ноября в России в третий раз отмечается День преподавателя высшей школы. Молодой праздник для почтенной специальности! Инициативу установления такого праздника в 2020 году выдвинула Межрегиональная общественная организация «Лига преподавателей высшей школы». Выбор даты пал на день рождения первого крупного российского учёного-естествоиспытателя Михаила Ломоносова. Инициативу установления праздничной даты поддержал Президент РФ Владимир Путин и уже на следующий год праздник впервые отметили официально.

Преподаватели университетов всегда являлись признанными авторитетами в обществе. Ведь помимо того, что кандидаты и доктора наук, профессоры и доценты являются высокообразованными людьми, зачастую стоящими на переднем крае научного прогресса, они ещё отдают значительную часть своего времени и душевных сил на передачу своих знаний и опыта взрослеющим поколениям. Для многих они становятся больше чем преподавателями дисциплин – наставниками, научными руководителями, старшими товарищами, примерами для подражания. Уважение к труду и личности преподавателя высшей школы неподдельно.

А в Государственном университете управления наивысшим уважением пользуется созданный в 2018 году Совет старейшин. Совет состоит из авторитетнейших учёных и преподавателей нашего университета. Его разносторонняя деятельность направлена как на сохранение традиций, так и на стратегическое развитие вуза. Причём зачастую эти направления сочетаются в рамках одного проекта. Так, например, именно по инициативе Совета старейшин была создана Ассоциация выпускников ГУУ и модернизирован наш музей.

ГУУ поздравляет с праздником весь свой профессорско-преподавательский состав и желает ему плодотворной работы по всем направлениям деятельности, высоких достижений на благо государства и общества, расширения состава, тёплых отношений внутри коллектива, а также человеческого счастья и профессионального роста каждому отдельному его члену. Пусть вам сопутствует успех в деле воспитания молодых учёных, формирующих научную элиту и преумножающих интеллектуальный потенциал нашей Родины, развивая и возвышая таким образом всё российское общество.

В Телеграм-канале ГУУ коллег с праздником поздравляют опытный наставник Алексей Чудновский и молодой преподаватель Владимир Ершов.

