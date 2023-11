Поздравление от ректора МГУ академика В.А.Садовничего

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Lomonosov Moscow State University – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

СОВМЕСТНАЯ XXIV Международная научно-практическая конференция юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и XXIV Международная научно-практическая конференция «Кутафинские чтения» «Правовое обеспечение суверенитета России: проблемы и перспективы»

Международная научная конференция «VIII Соколовские научные чтения: Русская литература в периодических изданиях»

Международная биологическая универсиада МГУ

XX Международная конференция «Государственное управление в новых геополитических и геоэкономических условиях»

XIII Международная конференция-конкурс «Инновационные информационно-педагогические технологии в системе ИТ-образования»

XVIII Международная научно-практическая конференция «Современные информационные технологии и ИТ-образование»

