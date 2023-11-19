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Поздравление от ректора МГУ академика В.А.Садовничего

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Lomonosov Moscow State University – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

  • 21 – 24 ноября

    СОВМЕСТНАЯ XXIV Международная научно-практическая конференция юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и XXIV Международная научно-практическая конференция «Кутафинские чтения» «Правовое обеспечение суверенитета России: проблемы и перспективы»

  • 23 – 24 ноября

    Международная научная конференция «VIII Соколовские научные чтения: Русская литература в периодических изданиях»

  • 24 – 26 ноября

    Международная биологическая универсиада МГУ

  • 29 ноября – 8 декабря

    XX Международная конференция «Государственное управление в новых геополитических и геоэкономических условиях»

  • 30 ноября – 2 декабря

    XIII Международная конференция-конкурс «Инновационные информационно-педагогические технологии в системе ИТ-образования»

  • 30 ноября – 2 декабря

    XVIII Международная научно-практическая конференция «Современные информационные технологии и ИТ-образование»

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