Дмитрий Вахруков: документы терпланирования определят качество среды для жизни

Важно уделять внимание качеству территориального планирования и системно двигаться к тому, чтобы оно превратилось в реальный инструмент инвестиционного планирования. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков на стратегической сессии «Место и роль муниципалитетов в реализации стратегии страны» в рамках VII Общероссийского форума «Города России: новые рубежи».

«Что уже сделано: сократили срок согласования муниципальных документов территориального планирования с 3-х до 1-го месяца. Это значит, что теперь все процессы будут идти быстрее. В этом году регионы, муниципальные образования получили возможность разрабатывать один документ территориального планирования для нескольких муниципальных образований. Это особенно актуально для планирования инфраструктуры, которая выходит за границы муниципалитетов и уже создаёт крупные агломерации», – отметил замминистра.

Он сообщил, что протестирован IT-инструмент в федеральной государственной системе территориального планирования, который позволяет непосредственно участникам процесса и муниципалитетам – сформировать изменения в генеральные планы в самой системе.

«Мы сделали доступным в векторном формате все данные о расположении федеральных объектов. Это значит, что мы минимизировали риски пересечений планируемых объектов регионального значения объектов с объектами федеральной инфраструктуры, потому что это очень часто было причиной отказа в согласовании документов, то есть генеральных планов муниципальных образований. Мы, конечно, призываем коллег активнее пользоваться этим инструментом», – сообщил Дмитрий Вахруков.

Также замминистра в ходе пресс-подхода рассказал про развитие агломераций. Он отметил, что важно решать проблемы и помогать инвесторам реализовать конкретные инвестиционные проекты и под это снимать инфраструктурные ограничения.

«Например, если где-то есть дефицит в дорогах, то начинаются пробки, соответственно, увеличивается для людей время пути. Это тоже инфраструктурные ограничения, которые влияют на качество жизни, и их нужно снимать. Мы приходим к тому, что всегда начинаем отвечать на вопросы – «Зачем? Насколько это экономически эффективно? Какие новые перспективы открывает снятие тех или иных инфраструктурных ограничений?». Это ещё долго будет приоритетом развития», – прокомментировал Дмитрий Вахруков.

По итогам замминистра подчеркнул, что участие Минэкономразвития РФ в качестве куратора и соорганизатора форума станет хорошей традицией на предстоящие годы.

На форум зарегистрировались более 5000 участников, собралась 91 делегация из муниципалитетов. География присутствия регионов – от Хабаровска до Симферополя. Состоялось более 60 мероприятий, за 2 дня выступило более 370 спикеров.

В делегацию Минэкономразвития России деловой программы форума вошли директор департамента планирования территориального развития Дмитрий Дегтярев, директор департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Александр Вдовин, заместитель директора департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Дмитрий Старовойтов.

В главной стратегической сессии приняли участие помощник Президента РФ, секретарь Госсовета Игорь Левитин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, председатель Комитета Государственной Думы Федерального собрания РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенников, председатель Комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко, аудитор Счетной палаты РФ Наталья Трунова, главный экономист государственной корпорации развития «ВЭБ. РФ» Андрей Клепач.

