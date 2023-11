Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Доцент кафедры архитектурного проектирования СПбГАСУ Владимир Линов (в центре)

День преподавателя высшей школы отмечается 19 ноября. Именно в этот день в 1711 г. родился великий русский учёный М. В. Ломоносов.

У преподавателей высшей школы очень важная миссия: привить студентам любовь к науке, умение критически и системно мыслить, работать в команде и не бояться принимать решения. Полученные в вузе фундаментальные знания и навыки, сформированные ценностные ориентиры оказывают значительное влияние на дальнейшую жизнь выпускников.

Преподаватели СПбГАСУ объединяют в себе самые лучшие качества. Их отличают самоотверженная преданность науке, блестящая эрудиция, неустанный поиск новаторских идей. От всей души поздравляем их с праздником и желаем успехов!

