18.11.2023 Dzień Otwarty con Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych po raz kolejny – z okazji obchodzonego 16 listopada Dnia Służby Zagranicznej – otworzyło swoje drzwi dla zwiedzających.

W sobotę 18 listopada 2023 r. zorganizowano kolejną już edycję Dnia Otwartego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Z pierwszą grupą gości Ministerstwa spotkał się Szef Służby Zagranicznej Piotr Rychlik, który zachęcał do poznania historii polskiej służby zagranicznej oraz bieżącej pracy polskich dyplomatów, jak również do kariery dyplomaty cznej i konsularnej.

Zwiedzający gmach resortu dyplomacji mogli poznać historię polskiej służby zagranicznej, obejrzeć archiwalne i współczesne dokumenty dyplomatyczne czy też zapoznać się z podstawowymi zasadami protokołu dyplomatycznego oraz interesującymi zasobami archiwalnymi MSZ. Ważnym punktem Dnia Otwartego w resorcie była wizyta w Centrum Prasowym, gdzie organizowane są spotkania Kierownictwa MSZ z przedstawicielami mediów.

Gościom udostępniono zazwyczaj niedostępne pomieszczenia – Gabinet i salonik Ministra Spraw Zagranicznych oraz salę im. Jerzego Giedroycia, w której prowadzone są rozmowy plenarne w MSZ.

Zwiedzający mogli również porozmawiać o specyfice pracy w służbie zagranicznej z pracownikami resortu oraz – za pośrednictwem wideokonferencji – z polskimi dyplomatami pełniącymi swoje misje w placówkach na całym świecie.

Przygotowano także specjalną strefę atrakcji dla najmłodszych gości Ministerstwa. We współpracy z Instytutem B61, pod hasłem YOU/NIVERSE prowadzono warsztaty, wystawy i pokazy VR związane z Mikołajem Kopernikiem i astronomią. Zwiedzający mogli też zapoznać się ze sprzętami i działaniami Służby Ochrony Państwa, której funkcjonariusze pokazywali dzieciom i ich opiekunom zasady udzielania pierwszej pomocy.

W przestrzeni wokół budynku MSZ – obok dwóch wystaw tematycznych o polskiej współpracy rozwojowej – była możliwość obejrzenia Historycznych i współczesnych pojazdów ochrony dla najważniejszych osób w państwie. Wielkim zainteresowaniem odwiedzających cieszyła się także możliwość skorzystania z symulatora dachowania samochodu.

Tegorocznymi partnersami MSZ w organizacji obchodów Dnia Służby Zagranicznej były placówki muzealne mające siedziby na terenie Cytadeli Warszawskiej – miejsca, z którego 16 listopada 1918 r. została nadana Historyczna depesza Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego o odrodzeniu się niepodległego Państwa Polskiego – Muzeum Historii Polski, Muzeum Wojska Polskiego oraz Muzeum Niepodległości w Warszawie.

