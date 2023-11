Финансовые новости: Общий оборот сделок на конкурсе ЛЧИ 2023 превысил полтриллиона рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Суммарный торговый оборот участников конкурса “Лучший частный инвестор 2023” (ЛЧИ 2023) составил 530 млрд рублей.

Количество инвесторов, принимающих участие в конкурсе, превысило 32,5 тыс. человек. С момента старта ЛЧИ 2023 они заключили 2,8 млн сделок, а их активы на текущий момент составляют более 8 млрд рублей. Регистрация новых конкурсантов продолжается и завершится 7 декабря 2023 года в 17:00 мск.

По доходности лидирует частный инвестор на срочном рынке с ником RuMS – участник заработал 834% или 97 тысяч рублей с помощью деривативов на курс доллара к рублю, индекс РТС, природный газ, золото и другие базовые активы, представленные на срочном рынке Московской биржи.

Московская биржа вместе с партнерами, среди которых брокеры и эмитенты акций, уже разыграли среди участников часть денежных призов. Так, по 300 000 рублей (здесь и далее сумма указана после вычета налогов) получат четверо конкурсантов: двое активных инвесторов и двое “новичков”, впервые заключивших сделки на Московской бирже, став участниками ЛЧИ.

208 призов по 20 000 рублей уже выиграли другие конкурсанты и еще более 400 призов будет разыграно как среди тех, кто только пришел на биржу, так и среди просто торгующих в рамках конкурса инвесторов.

За звание лучшего частного инвестора в 2023 году борются клиенты 18 брокеров и банков. Общий призовой фонд конкурса увеличен вдвое и составляет 27,2 млн рублей. Кроме того, дополнительные призы для своих клиентов, участвующих в ЛЧИ, подготовили Альфа-Банк, Сбер, Газпромбанк Инвестиции, ВТБ, Совкомбанк, Солид Брокер, Цифра брокер и БКС Мир Инвестиций.

Партнерами Московской биржи в конкурсе стали также эмитенты акций, сделки с которыми заключают конкурсанты. О наградах для инвесторов и трейдеров объявили Аэрофлот, Whoosh, Positive Technologies, Группа Ренессанс Страхование, Сбер, CarMoney и Ozon. Проект Финуслуги Московской биржи наградит семерых участников ЛЧИ с наиболее плавным ростом капитала.

Главный приз ЛЧИ 2023 – 1 млн рублей (после удержания налогов). Призы для победителей на фондовом и срочном рынках по отдельности составляют 500 тыс. рублей каждый. В честь 20-летия конкурса разыгрывается еще один приз в размере 1 млн рублей – “Легенде ЛЧИ”. Условием для номинирования стало пять и более участий инвестора в конкурсе за предыдущие годы.

Присоединиться к конкурсу может каждый гражданин России старше 18 лет, открывший брокерский счет на Московской бирже. Подать заявку можно через брокерскую компанию. Минимальная сумма на счете, с которой можно стать участником ЛЧИ 2023, – всего 10 тыс. рублей.

Конкурс “Лучший частный инвестор” проводится на российском биржевом рынке с 2003 года. В рамках конкурса ЛЧИ 2023 засчитываются результаты сделок участников, совершенных в период с 19:05 мск 5 октября 2023 года по 19:00 мск 21 декабря 2023 года включительно. В 2023 году в конкурс внесены изменения, благодаря которым участвовать смогут все: от новичков до опытных инвесторов.



