Финансовые новости: НПФ демонстрируют положительную доходность: итоги за 9 месяцев

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за 9 месяцев 2023 года составила 8,1% (10,9% годовых), пенсионных резервов — 7,5% (10,1% годовых).

У всех НПФ доходность оказалась положительной. При этом 19 из 27 фондов, которые работают в системе обязательного пенсионного страхования, и 19 из 35 фондов в сфере негосударственного пенсионного обеспечения получили доход выше инфляции. Подробнее читайте в материале «Доходность НПФ за 9 месяцев 2023 года». Фото на превью: dubassy / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI