Финансовые новости: Меры поддержки микрофинансовых институтов в 2024 году (17.11.2023)

Для оказания поддержки гражданам и компаниям, сохранения потенциала кредитования Банк России продлевает до 31.12.2024 включительно регуляторные послабления для микрофинансовых организаций (МФО) и кредитных потребительских кооперативов, которым разрешается не относить к реструктурированной задолженности при формировании резервов займы участников специальной военной операции и клиентов, пострадавших от санкций.

Планируется также продлить до 31.12.2024 включительно:

— право МФО не раскрывать информацию, предусмотренную решениями Совета директоров Банка России от 23.12.2022 и 23.06.2023;

— применение при оценке лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) МФО, перечня офшорных зон, утвержденного решением Совета директоров Банка России от 15.09.2023.

