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Финансовые новости: Информация об изменении времени окончания периода сбора заявок и времени проведения процедуры контроля и блокировки обеспечения в рамках предложения акций ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЕВРОТРАНС

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

На основании письма, полученного от ООО “Компания БКС”, и в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” (далее – Правила торгов), по акциям ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЕВРОТРАНС (торговый код EUTR, ISIN RU000A1002V2) определено следующее время окончания периода сбора заявок и время контроля и блокировки обеспечения 20 ноября 2023 года в режиме торгов “Размещение: Адресные заявки”:

  • период сбора адресных заявок 20 ноября 2023 года: 10:00 – 18:00 мск;
  • процедура контроля и блокировки обеспечения в российских рублях в размере 100% от объема заявки, а также обеспечения, учитываемого по сделкам с частичным обеспечением (учитываемого при расчете Единого лимита), достаточного для уплаты комиссионных сборов Биржи и Клиринговой организации проводится в 18:00 мск 20 ноября 2023 года. Необеспеченные заявки снимаются.

Внимание! Обеспечение в размере произведения цены и количества, указанных в заявках блокируется из денежных средств в российских рублях на ТКС, указанном в заявке, таким образом на момент проведения проверки обеспечения (18:00 20 ноября 2023 года) участникам торгов необходимо обеспечить наличие на ТКС, с указанием которых подавались заявки, свободных денежных средств в российских рублях в размере не менее суммарного объема в поданных заявках!

Комиссия по заявкам с указанием цены и количества блокируется в Едином лимите, соотвественно на момент блокировки обеспечения значение Единого лимита при блокировке обеспечения не должно стать отрицательным.

Заявки, по которым будет невозможна блокировка обеспечения будут сняты Биржей!

 

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