Советы Владимира Зотова: «Одна похвала эффективней двадцати порицаний»

Из когорты преподавателей-ветеранов Государственного университета управления накануне праздника педагогов высшей школы с нами поговорил обладатель несметного количества различных наград Зотов Владимир Борисович – профессор кафедры государственного и муниципального управления, доктор экономических наук, кандидат технических наук, заслуженный работник транспорта РФ.

Владимир Борисович, что привело вас в своё время в Государственный университет управления?

— Я здесь защищал докторскую диссертацию после годичного обучения в докторантуре. Первое образование получил в техникуме, потом был Новочеркасский политехнический институт им. С. Орджоникидзе, потом аспирантура МАДИ. В ГУУ пришёл, потому что для меня остро стоял вопрос управления. Я тогда работал префектом Юго-Восточного административного округа – высшее должностное лицо, выполнял все функции: здравоохранение, образование, культура, хозяйство. В то время ЖКХ сам себе был заказчиком и подрядчиком. А когда мы перешли на рыночные отношения и эти функции надо было разделить, я почувствовал, что это хорошая тема для научной работы.

Раньше докторские присваивали по двум направлениям: либо теоретические разработки, либо решение крупных хозяйственных задач. Я вышел на мэра, он меня поддержал. Для эксперимента мне выделили пять городских округов, научным руководителем стала Румянцева Зинаида Петровна (доктор экономических наук, заслуженный деятель науки РФ, специалист в области теории и практики управления, лауреат премии правительства Российской Федерации в области образования). Она позже говорила, что впервые видела руководителя, который сам диссертацию писал. Мы с ней каждый день по два часа занимались – ритм мощнейший был. Защита прошла на ура. После этого я стал преподавать на кафедре управления, а спустя некоторое время мне предложили её возглавить.

Сперва я полагал, что это политическое решение, но втянулся и начал писать пособия, учебники, схемы. Первое, что мне посоветовали – перестать кулаком по столу стучать, терпеливо выслушивать сотрудников кафедры, забыть все авторитарные замашки. Первое время было сложно перестраиваться, но постепенно мы пришли к взаимопониманию и тому, что кафедра все годы, я не стесняюсь этого говорить, все годы, когда я был руководителем, была одной из лучших кафедр университета. Я её возглавлял 22 года. За это время у нас вышло много учебников и пособий. Например, написали труд «Система муниципального управления. Учебник», который был рекомендован приказом министра образования, как базовый для всех вузов России, и получил правительственную премию.

Вы сейчас являетесь одним из самых авторитетных преподавателей ГУУ. А у кого вы учились управленческой науке?

— Я прошёл большую школу работы на предприятиях оборонного комплекса, в авиационной и радиопромышленности. Работал на разных должностях и это мне очень помогло. Там работают на результат, на конвейер – алгоритмы, система и методы управления чётко отработаны. В 1971 году, мне было 24 года, я написал в газету «Комсомольская правда» статью под названием «Запишите в школу управления», где говорил о необходимости получения образования в сфере управления. И спустя много лет на моей защите диссертации, на экспертном совете ВАК, эту статью показал Анатолий Георгиевич Поршнев (профессор, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН, Заслуженный деятель науки, ректор ГУУ с 1986 по 2006 год). До сих пор помню его слова: «Уважаемые коллеги, посмотрите, Владимир Борисович больше 20 лет назад написал нам с вами заявление принять его в школу управления. За это время закончил институт, поступил в аспирантуру, защитил кандидатскую, написал докторскую. Все эти годы шёл к нам. Неужели мы его не примем?» Вот когда начал заниматься управлением, ещё в 24 года.

То есть сначала на практике?

— Теоретическое управление мало что значит без практики. Но и практика должна структурироваться теорией. Я семь лет писал кандидатскую, искал методы решения задач при помощи математических моделей. Накладывал теорию на практику. А практика была богатая: мастер, начальник участка, начальник цеха, директор, начальник производственного объединения, председатель районного совета, префект – по нарастающей. Нельзя перескакивать должности – проблем не оберёшься, и для себя, и для других. На высоких должностях особенно заметно, когда человек приходит порядочный, образованный, усердный, но опыт у него не наработан, не хватает интуиции. Префекту приходится порой принимать по 150-200 управленческих решений в течение дня. Без интуиции, без наработанного опыта можно наломать столько дров…

Мне отец говорил: «Володь, ты техникум закончил, ты учишься в институте, ты у нас грамотный. Но у нас грамотных много, а умных мало. Ты ещё и ума наберись». Это как? Это слушать надо, изучать, руками пробовать сделать – участвовать в практической реализации. Надо использовать советы и рекомендации – учиться на ошибках других. Это и есть ум. Грамотный человек может усердно работать, днями и ночами не спать, бегать по делам, но его не интересует мнение других, их опыт, советы. Мы все грамотные в университете, но чтобы стать умными нужно пройти ещё и практику. Набить синячков. А главное реализовать несколько эффективных управленческих проектов.

Поделитесь каким-нибудь своим педагогическим секретом, лайфхаком, методическим приёмом. Как увлечь студентов своим предметом?

— Я практик. Соответственно, привожу практические примеры. Может это и привлекает, а может надоедает, мне это оценить сложно. Но по моей практической эффективности можно судить, если посмотреть сколько у меня наград. Многие удивляются, когда узнают, что из приблизительно 40 человек, награждённых знаком «За заслуги перед Москвой», я единственный, кто оказался в этом списке из представителей столичного правительства. А работал в одинаковых условиях со всеми, по одинаковым правилам и регламентам. Меня иногда спрашивают: «Откуда у тебя столько наград?» Я говорю, Ельцин награждал – мы с ним в баню ходили. Путин награждал – мы с ним на охоту ходили. А у Медведева оказывается дед на Дону жил, я с ним знаком. За это и награждали якобы. Ни с кем я, конечно, так не общался, а люди верят. Потому что чужой успех люди часто считают незаслуженным. Это как Хемингуэй говорил: «Если вы достигли большого успеха за счёт наследства родителей – вам простят. Если вы слукавили или украли – вам простят. Но если вы добились всего честно и своими силами – вам никогда не простят».

Раз уж заговорили о литературе, у вас сейчас есть время на чтение художественной литературы, что в последнее время прочитали и можете рекомендовать?

— Честно говоря, времени почти нет, сильно перегружен, больше новости приходится читать. А из художественной литературы я люблю Шолохова, Чехова. Иногда перечитываю короткие рассказы, стихи из классики, это приятно. Дочка учится в 10 классе нашего Предуниверсария, с ней бывает что-то повторяю, экзаменую. А вообще я сам всегда много писал, у меня большое количество статей. Многие не верят, что это я сам. А я кандидатскую семь лет писал, как я уже говорил. Своей рукой. Потом машинистки перепечатывали. Это сейчас с компьютерами всё просто.

Вы можете хотя бы приблизительно оценить количество ваших учеников за все годы?

— Мне сложно оценить. Могу сказать, что где бы я ни работал, я всегда «полоскал» своих подчинённых. Строго ругал, но подлости никогда не делал. За всю жизнь только двоих по статье уволил. Потому что всех ещё и хвалил при этом. И перед другими тоже свои коллективы всегда хвалил. И перед мэром хвалил. Одна похвала эффективней двадцати порицаний. Не жалейте бумаги. Почётная грамота – это бумага, диплом – это бумага, благодарственное письмо – это бумага. Любой ответственный сотрудник работает много и считает, что его недооценивают – это норма. Если его не хвалить, то он затаит обиду и уйдёт. А если награждать, то он становится патриотом своего предприятия, работает ещё эффективней. Хороший, смелый, уверенный в себе руководитель никогда не постесняется отругать кого-то, а потом никогда не постесняется сказать при всех: «Слушай, я был не прав, извини меня». Его статус от этого не упадёт. Наоборот, все будут знать, что он уверен в себе и готов признавать ошибки. А слабый руководитель не будет извиняться. Что-то я далеко от темы ушёл.

Зато сколько полезных советов даёте. Вопрос о будущем. Предположите, какая кафедра в ГУУ будет самой востребованной и популярной, к примеру, через четверть века, в 2050 году?

— Мне трудно об этом сказать. Трудно. Напрашивается что-то из области информационных технологий, искусственный интеллект. Но эти технологии нужны для поиска решений. А задачи ставит всё равно человек. Технологии должны обслужить талантливого руководителя, учёного, врача. Кафедра государственного и муниципального управления 90 лет жила и ещё проживёт. Каркас государства формируют чиновники, без них всё развалится. Поэтому их надо готовить, обучать. Управление государством всегда будет оставаться первостепенной сферой образования. Наша кафедра 90 лет шагает в будущее, с преобразованиями, с учётом изменений в политике, в структуре управления, да и в экономике тоже. И будет шагать дальше.

Чему самому главному вы научились в жизни?

— Я как-то не задавался вопросом, чему меня научила жизнь. Никогда. Вы сейчас задали такой вопрос… Так и не скажешь. Где научился? В личной жизни, в производственной деятельности, в системе управления, в науке, в преподавании? Где-то чему-то всегда учился. При рассмотрении любого вопроса я всегда делал дерево целей. Никогда не должно быть одной цели. У основной цели всегда должны быть подцели. Системный подход – это мой подход. Любой вопрос я рассматриваю системно. Любую крупную проблему можно решить, разбив её на более мелкие проблемы. Наверное, такой ответ будет: я научился системному подходу к жизни.

