Развитие социального предпринимательства в регионе обсудили в Ярославле

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

В Ярославле прошла встреча социальных предпринимателей региона – победителей Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства и СОНКО «Мой добрый бизнес» с ректором Государственного университета управления Владимиром Строевым. Участие также приняли руководители министерства инвестиций и промышленности Ярославской области.

На встрече обсудили вопросы развития социального предпринимательства в регионе и в стране, возникающие проблемы, планы на 2024 год и участие в федеральном этапе конкурса «Мой добрый бизнес», оператором которого является Государственный университет управления.

Среди озвученных предложений – выбирать для церемонии награждения крупную федеральную площадку (ПМЭФ, ВЭФ, Форум предпринимательства Сибири, РИФ), чтобы представители малого и среднего предпринимательства могли иметь больше возможностей напрямую найти себе партнеров из представителей более крупного бизнеса, форсировать бизнес-поездки в соседние регионы для обмена опытом и налаживания связей, продолжать делать федеральные программы для победителей.

«Тренд на социальную активность и на личную ответственность все больше закрепляется в нашем обществе. И это отрадно, ведь только консолидируя усилия, помогая друг другу мы сможем развивать нашу страну. Развитие каждого из регионов зависит от людей, живущих там. От их энергии, амбиций, желания что-то изменить и, в том числе, помочь живущим рядом. Проекты, подобные нашему конкурсу, показывают заинтересованность государства в стимулировании импакт-бизнеса, его поддержке, в развитии гражданского общества», — отметил ректор ГУУ Владимир Строев.

Всероссийский конкурс проектов в области социального предпринимательства и СОНКО «Мой добрый бизнес» направлен на выявление и поощрение лучших практик социального предпринимательства среди субъектов малого и среднего бизнеса и некоммерческих организаций. Он реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», куратором которого является первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов. Организатором конкурса является Минэкономразвития России, а ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» выступает оператором.

Заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова так высказалась о значении конкурса: «Социальное предпринимательство – это очень полезное и нужное явление. Оно способно находить индивидуальные потребности части населения, которые государство не всегда улавливает, решать задачи, до которых правительство пока не добралось. К тому же, социальное предпринимательство дает возможность людям с ограниченными физическими возможностями реализовать себя. Это не только придаёт им дополнительные смыслы и удовольствие от жизни, но и укрепляет общество в целом».

