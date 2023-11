От гаек до инноваций с Денисом Сердечным: «Нестандартные задачи требуют креативности и вдохновения»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Перед завтрашним Днём преподавателя высшей школы продолжаем беседы с преподавателями Государственного университета управления. Сегодня с нами один из 50 победителей Высшей школы научных лидеров Москвы Сердечный Денис Владимирович – доцент кафедры управления инновациями, кандидат технических наук.

Денис Владимирович, расскажите о том, как вы оказались на работе в ГУУ?

— Я учился в Саратовском государственном университете имени Чернышевского. Диссертацию писал в Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина. По основному месту работы перебрался в Москву и подыскивал по направлениям вузов что-то такое на стыке, чтобы было и рядом с менеджментом, и рядом с производством, где можно было применить моё техническое образование. В ГУУ нашёл кафедру управления инновациями, где есть технические дисциплины, несмотря на то, что вуз гуманитарный. И вот я здесь работаю уже три с лишним года.

И как впечатления?

— Как бы это сказать… Впечатление такого движения. Тенденции меня устраивают, приятные впечатления.

Что особенно привлекло вас в выбранной специальности, в чём её романтика, особенность, изюминка, которая до сих пор вдохновляет?

— На тот момент, да и сейчас в принципе, это был передний край – нано- и биомедицинские технологии. В первую очередь мне нравилась разнонаправленность. То есть не узкая специализация, а классическое университетское образование, где у нас был иностранный язык, философия, математический анализ, теория машин и механизмов и другое – образование было широкое. А уже потом мы определялись, в какую сферу нам пойти. Я пошёл в сферу материаловедения – как свойства материалов могут влиять на их технические характеристики. В аспирантуре я исследовал как свойства внутренней структуры аккумуляторных батарей влияют на их эксплуатационные характеристики. Разнонаправленность этой сферы, смесь дисциплин – меня это привлекало. Потенциально, я свой набор знаний могу применить в любой сфере. То же самое я увидел в ГУУ. Несмотря на то, что с одной стороны вуз позиционирует себя как гуманитарный, но он предлагает управленческие, оптимизационные решения во многих сферах. И тенденция возвращения ГУУ к отраслевому управлению меня больше всего радует, потому что я сам, грубо говоря, крутил гайки, видел большое и маленькое производство. Меня радует коллаборация гуманитариев и технарей. Её продукт должен получиться хорошим.

Насколько широко используется ваш предмет, который вы преподаёте в ГУУ? Назовите его необычные грани и области применения.

— Менеджмент качества, управление и охрана интеллектуальной собственности, алгоритмы решения нестандартных задач, инженерные основы инновационной деятельности – вот те дисциплины, которые я здесь преподаю. Опять же, они на стыке, от этого мне интереснее. Я могу что-то от своих задач, которые в коммерции решаю, принести студентам, как кейс, и разбирать. И всё, что я здесь разбираю с коллегами в рамках научно-исследовательской работы, могу перенести в бизнес и на производство. То есть инструменты защиты прав на интеллектуальную собственность, например, применяются в рыночных механизмах. Алгоритмы решения нестандартных задач, изобретательство – само собой там нужны. Каждый день перед нами встают нестандартные задачи и надо применять механизмы из сферы образования в сфере бизнеса.

Назовите своё наивысшее достижение в науке и образовании (по вашему собственному мнению и/или по мнению академического сообщества).

— Я скажу так: надеюсь, лучшие мои достижения ещё впереди.

Поделитесь каким-нибудь своим педагогическим секретом, лайфхаком, методическим приёмом. Как увлечь студентов своим предметом, чтобы они локти кусали из-за вынужденных пропусков?

— Не знаю. Из своего небогатого опыта не могу выделить какой-то такой инструмент. Универсальный инструмент. К каждой группе, к каждому студенту должен быть свой подход. Кому-то интересно сидеть лекции писать, конспекты заполнять, кого-то увлекают семинары, кого-то кейсы из реальной практики. Универсально инструмента нет, на мой взгляд.

Что в последнее время вас поразило: книга, фильм, место, событие, что на вас произвело сильное впечатление?

— Интересно… Вообще все протекающие события – мы живём в интересное время – они если не вдохновляют, то мотивируют по крайней мере. Как я уже сказал, есть нестандартные задачи и ситуации, которые требуют креативности и вдохновения. Что касается книг и фильмов, то некоторое время назад я смотрел документальное кино про Сергея Королёва и книжку про него читал. Как человек через тернии к звёздам шёл. Сложная судьба, сложная биография – и такие выдающиеся результаты. Тот человек, который делал вопреки. У меня на родине, место приземления Гагарина, там есть аллея и памятник с интересной экспозицией – стела, вокруг которой тропинка из плит с выгравированным диалогом Гагарина с Центром управления полётами – впечатления неизгладимые. Как в сложных, непредсказуемых ситуациях люди находили место юмору и самоиронии. Как-то всё очень по-простому было. Это тоже очень мотивирует. В любой сложной ситуации всегда есть простор для манёвра и потенциал для роста.

Кого (кроме себя) вы бы назвали сегодня лучшим преподавателем в ГУУ?

— Преподавателей мне сложно выделить, так как я не этот университет заканчивал, не так много видел, как коллеги работают в аудитории. Ограничился бы своей кафедрой управления инновациями, но по фамилиям перечислять бы не стал – снимаю шляпу перед коллегами, они в сфере образования давно, а у меня здесь опыт скромный, для меня они пример. Я уверен, что в ГУУ случайных людей практически нет, все преподаватели хорошие, достойные, выделять никого не стал бы.

Что вас привлекает в ГУУ на данный момент, почему вы остаётесь ему верны и не поменяли место работы и сферу деятельности?

— В ГУУ мне нравится гибкость, нацеленность на результат, надежда на завтрашний день… Даже не надежда на завтрашний день, а… (долгая пауза) способность планировать, выстраивать стратегию. Как я уже говорил, меня радует, что есть ориентация на реальный сектор, на производство. Так ситуация сложилась, что эффективное управление и стресс-менеджмент сейчас очень нужны реальному сектору. Замечательно, если мы ему поможем, если у нас получится эффективно поработать вместе. Это как раз из дисциплины алгоритмов решения нестандартных задач, когда изобретателями прорывных решений становились совершенно «случайные» люди, не специалисты. Потому что у них не было психологической инерции, у них не замылен был глаз. Свежий взгляд предлагает эффективные решения, порой единственно верные. Я надеюсь, мы выступаем такими новаторами, которые в той или иной сфере укажут верное направление реальному сектору. Меня это в ГУУ привлекает. Когда я знакомился с историей вуза, узнал, что он возрастной, почтенный. Он управленческий был, но с техническим акцентом, то есть управление на производстве. Сейчас ситуация, возвращается на круги своя и меня это радует.

Предположите, какая кафедра в ГУУ будет самой востребованной и популярной в будущем, к примеру, через четверть века, в 2050 году?

— Может быть это будет звучать как самореклама, но надеюсь, что мой выбор, сделанный три года назад в пользу кафедры управления инновациями, он и через 50 лет будет верным. Как показывает история, инновации были всегда. Появлялось что-то новое, это новое надо было где-то применить, побороть сопротивление «луддитов», которые в каждую эпоху были и сопротивлялись прогрессу. Будь то искусственный интеллект, композитные материалы, альтернативная энергетика – всё что угодно. Всё, что готовит нам завтрашний день – это своего рода управление инновациями – приведение новой технологии в правильное юридическое, техническое или морально-нравственное русло. Поэтому управление инновациями будет всегда востребовано, так же, как и управление качеством. Не важно какой процесс мы рассматриваем, процесс изготовления строительного материала в каменном веке или процесс машинного обучения – везде есть критерии качества. Процессы можно перестроить, чтобы это качество повысить. Эти направления будут всегда нужны, на мой взгляд.

Чему главному вы научились в жизни?

— Глубокий вопрос (долгая пауза). Очень мало вещей, которые неизменны. Всегда будут цениться добрые человеческие отношения, порядочность, многое из того, чему учили нас в детстве. А многие вещи изменчивы. Вот те, которые изменчивы, к ним надо уметь подстраиваться. Надо учиться гибкости… Нет, глубоко копнул (пауза). Если уже смотреть, покороче сказать, то во всём надо рассчитывать на себя со своей командой. Надо надеяться на лучшее, но рассчитывать на худшее. Всё в твоих руках, надо рассчитывать на себя, а не на случайности. Как говориться, на Бога надейся, да сам не плошай. Вот чему я научился к своим годам.

