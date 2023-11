Минэкономразвития РФ: число турпоездок в зимнем сезоне превысит 30 млн

Source: MIL-OSI Russian Language News

Министерство экономического развития РФ в пятницу, 17 ноября, в Мурманске провело селекторное совещание с регионами по подготовке к зимнему туристическому сезону 2023-2024. Во встрече приняли участие представители субъектов РФ, Минтранса, МЧС, Ростехнадзора, а также горнолыжных курортов и туротрасли. В числе ключевых вопросов – транспортная доступность в зимний сезон и новогодние праздники, обеспечение безопасности туристов, межотраслевое взаимодействие и готовность инфраструктуры горнолыжных комплексов к приему гостей.

«Спрос на поездки по стране растет. По итогам 9 месяцев динамика превысила все показатели прошлого года и наши первоначальные прогнозы. У нас сейчас плюс 16% в росте туристических поездок. В зимнем сезоне прогнозируем 30 млн поездок – прирост на уровне 7%», – отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

В связи с ростом внутреннего туризма, в фокусе внимания находятся и вопросы развития гостиничной инфраструктуры. По итогам 9 месяцев в гостиницах останавливалось 60 млн человек, что на 18% выше аналогичного периода прошлого года. При этом бизнес активнее инвестирует в гостиничные проекты. Во многом этому способствуют программы национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», куратором которого является вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«По программе льготного кредитования крупных отелей у нас сейчас 77 проектов на 21 тысячу номеров. Вы знаете, что все постановления подписаны. Сейчас у нас на регистрации в Минюсте буквально сегодня-завтра будет зарегистрирован базовый приказ по новому отбору. И мы рассчитываем уже в начале следующей недели его объявить. Это отбор на более чем 20 тысяч номеров гостиничного фонда и на отбор крупных точек притяжения, крупных парков развлечений, горнолыжных трасс», – сказал Максим Решетников.

В настоящее время общая протяженность горнолыжных трасс в стране составляет почти 500 км. В этом году открылись новые подъемники в Пермском крае и Самарской области, на очереди Тверская область и Хабаровский край.

Заместитель Министра транспорта России Игорь Чалик, в свою очередь, подчеркнул, что туристический рынок России активно развивается, и это видно по процентному соотношению между международными и внутренними перевозками. Если в 2019 году соотношение было 60/40 в пользу внутренних перевозок, то в этом году – 80/20. Это число включает в себя также туристов.



«Отечественные курорты становятся все более востребованы среди наших граждан. Под изменившиеся потребности туристов транспортный комплекс переориентирует маршруты и провозные емкости. Это позволяет полностью удовлетворить спрос индивидуальных путешественников и организованных групп», – доложил он.



Заместитель Министра транспорта также заверил, что у авиакомпаний, железнодорожных и автобусных компаний есть резервы для предоставления дополнительных емкостей для удовлетворения спроса. На сегодняшний день загруженность авиарейсов на новогодние праздники составляет 25 %, железнодорожного транспорта – 36 %, в направлении Крыма по железной дороге – чуть больше 60 %.

В ходе совещания также обсуждались вопросы обеспечения безопасности туристов. «Большинство происшествий с туристами происходят при неблагоприятных природных явлениях по их вине или организаторов турпоходов. Поэтому очень важна заблаговременная регистрация туристских групп, чтобы в случае возникновения происшествий оперативно определить зону поиска и минимизировать время на оказание спасательными подразделениями МЧС России помощи. В прошлом зимнем туристическом сезоне на маршрутах было зарегистрировано более 2,3 тыс. тургрупп численностью свыше 35 тыс. человек. Для проведения поисково-спасательных работ подразделения ведомства привлекались порядка 270 раз, спасено около 480 человек, из которых более 60 детей. При этом только 140 спасенных человек – из зарегистрированных групп», – сказал заместитель начальника ГУ «Национальный центр управления в кризисных ситуациях» МЧС России Сергей Воронцов.

По данным Минэкономразвития, в зимнем сезоне 2023-2024 наибольший рост числа турпоездок покажут северные регионы – Карелия, Архангельская, Мурманская область, а также Калининградская область и Урал.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что за 9 месяцев регион посетило более 396 тысяч человек, что на 23% выше аналогичного периода прошлого года. Аналогичные темпы роста прогнозируются и на следующий год.

«Этот сектор экономики у нас сильно растет, растут доходы от туризма. Они за 4 года превысили 13,6 млрд рублей. Для нашей области – это хороший результат. И важно, что поддержка федерального и регионального бюджета составила более 370 млн рублей. 125 проектов поддержано и за счёт федерального и регионального бюджета. В 2 раза у нас увеличилось количество туроператоров, которые реализуют свои проекты и выросло количество классифицированных объектов размещения. Сейчас уже их количество повышает 150», – рассказал Андрей Чибис.

Он также добавил, что в Мурманской области активно развивается горнолыжный туризм: в 9 муниципальных образованиях работает 11 горнолыжных комплексов разного уровня. В этом году курорт «Большой Вудъявр» в Кировске первым в стране среди крупных горнолыжных курортов дал старт сезону. А прошлый сезон длился в Мурманской области порядка 200 дней.

Генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов сообщил о готовности курортов Северного Кавказа к зимнему сезону. «Осень на Кавказе выдалась аномально теплой и бесснежной, поэтому мы планируем открыть сезон на Эльбрусе позже обычного — в конце ноября. Другие курорты Северного Кавказа начнут принимать лыжников и сноубордистов ориентировочно с середины декабря. Гостей ждут более 88 километров горнолыжных трасс и 30 канаток.

Юмшанов добавил, что горные курорты Северного Кавказа в предстоящем сезоне посетит по меньшей мере 2 млн человек. «По самым осторожным прогнозам, ожидаем рост турпотока порядка 10 процентов», — сказал он.

