В павильоне «Роснефти» прошел мастер-класс чемпиона мира по самбо

В павильоне «Роснефти» на Международной выставке-форуме «Россия» в субботу многократный чемпион России по боевому самбо Алексей Иванов провел мастер-класс по самообороне.

«Роснефть» уделяет большое внимание развитию и поддержке массового и профессионального спорта. С 2013 года Компания является генеральным спонсором Международной федерации самбо. За это время проведены десятки ярких чемпионатов российского и международного уровня.

Посетили павильона «Роснефти» приняли участие в мастер-классе многократного чемпиона России по боевому самбо Алексея Иванова. Известный спортсмен показал всем желающим на татами основные приёмы самообороны, а также провёл тренировку для самых маленьких гостей выставки. Обучение основам самбо вызвало большой интерес у детей.

Кроме того, в рамках дней самбо прошла творческая встреча с режиссёром художественного фильма «Легенда о самбо» Андреем Богатыревым. Фильм, в котором рассказывается о создании этого вида единоборств, вышел в прокат в российских кинотеатрах 16 ноября. Главные герои картины — создатели искусства самообороны Виктор Спиридонов и Василий Ощепков, а также их ученик Анатолий Харлампиев. Режиссер спортивной драмы рассказал о процессе создания фильма и поделился секретами съёмочного процесса. Андрей Богатырев поговорил с гостями о современном кино и развитии российской киноиндустрии. Желающие также могли задать режиссёру интересующие их вопросы о кино.

Тематические Дни самбо продлятся в павильоне «Роснефти» до 19 ноября. Для посетителей экспозиции Компании подготовлена яркая спортивная и культурно-образовательные программы.

В павильоне «Роснефти» в эти дни проводятся тематические квизы, победители которых могут получить в подарок перчатки с автографом Федора Емельяненко, билеты в кино либо сертификаты на тренировку по самбо. 19 ноября многократный чемпион России по боевому самбо проведет для гостей павильона «Роснефть» еще один мастер-классы по самообороне.

На протяжении дней самбо в павильоне «Роснефти» диетологи рассказывают посетителям о правильном питании, его влиянии на здоровье и физическое развитие.

Об основных событиях Дней самбо и времени их проведения вы сможете узнать на официальных страницах ПАО «НК «Роснефть» в социальных сетях.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

18 ноября 2023 г.

