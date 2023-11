В ГУУ обсудили будущее государственного и муниципального управления

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

16 ноября в Государственном университете управления прошло заседание секции «Государственное и муниципальное управление» Шестого Профессорского форума «Наука и образование как основа развития России. Кадры для инновационной экономики».

Совещание проходило как в очном, так и в дистанционном формате. К прямой трансляции встречи присоединились более 30 регионов страны.

В стенах первого управленческого вуза страны собрались представители органов государственной власти и местного самоуправления, профессорско-преподавательского состава вузов, молодых ученых и другие.

Встречу открыл ректор ГУУ Владимир Строев, который отметил важность проводимого мероприятия и развития подготовки управленческих кадров для всех уровней власти.

«Сегодня собрались представители более 30 регионов страны, в том числе легендарные специалисты сферы государственного и муниципального управления. Не случайно мы встретились именно в ГУУ, ведь наш университет не только больше века готовит управленцев, но и был первым, где начали обучать будущих представителей органов власти. Специалистов нашей кафедры государственного и муниципального управления часто цитируют, приводят в пример и помнят даже спустя годы, что также говорит об их значимости для науки. Сегодня качественное обучение специалистов государственного и муниципального управления особенно актуально. Предстоит большая работа по подготовке управленческих кадров для новых регионов. И тут важна общая консолидация, чтобы готовили не просто грамотных специалистов, но людей ценно-ориентированных, нацеленных на работу у нас в стране», – подчеркнул Владимир Витальевич.

Модерировали заседание советник при ректорате ГУУ, и.о. заведующего кафедры «Государственное и муниципальное управление» Сергей Чуев и директор центра мониторинга качества образовательных программ ИГСУ РАНХиГС Игорь Москалев.

«Хотелось бы отметить, что в ГУУ действует старейшая кафедра государственного и муниципального управления в нашей стране, которой в этом году исполнилось 90 лет. За последние годы пришло много молодых опытных специалистов и преподавателей, которые имеют за плечами опыт госслужбы, что помогает им давать студентам не только теорию, но и делиться практическими знаниями», – напомнил Сергей Владимирович.

Дистанционно к собранию присоединился премьер-министр Украины в 2010-2014 гг Николай Азаров.

«Подготовка специалистов государственного и муниципального управления – штучный товар. Если медиков, учителей и многих других нам нужны миллионы, то государственных руководителей – лишь тысячи. Мы наблюдаем пугающую тенденцию: если в советские времена 90% молодых специалистов шло на службу на благо страны и лишь 10% в целях личного обогащения, то сегодня сложилась противоположная ситуация. Поэтому подбор госслужащих надо начинать с психологического тестирования и лишь затем оценивать организаторские способности и умение ставить и достигать цели», – поделился опытом Николай Янович.

Директор Института глобальных исследований Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Сергей Белоконев рассказал об опыте работы с новыми территориями и отметил важность развития высшего образования для единства страны.

«Недавно вернулся из Ростова, где обсуждали вопросы развития образования на новых территориях. Система высшей школы сегодня задает высокий темп развития. Поэтому в вузах на новых территориях мы уже готовы переходить от мер антикризисного управления к полноценной работе. Через развитие системы науки происходит укрепление, становление и развитие государственности в новых регионах нашей страны», – заметил Сергей Юрьевич.

Советник мэра города Москвы, профессор кафедры государственного муниципального управления ГУУ Владимир Зотов поделился своим богатым профессиональным опытом, обратив внимание собравшихся на особенности муниципального управления на территории Москвы и важности полноценного обучения кадров в высшей школе.

В ходе работы также были рассмотрены вопросы цифровой трансформации основных образовательных программ высшего образования, развития государственного и муниципального управления как научной специальности и реализации проектов Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

По результатам заседания секции сформулированы итоговые рекомендации, которые будут направлены Общероссийской общественной организации Российское профессорское собрание. Кроме того будет опубликован и размещен в системе РИНЦ сборник материалов встречи.

