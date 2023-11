Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт – День рождения — повод собрать всех родных и близких. Мы соскучились и снова хотим общаться, уплетать торт и праздновать!

В этом году Физтех перешагивает порог в 77 лет. Меняются времена и люди, с ними — кампус, но остаются воспоминания. Мы можем собрать их в единую картинку.

Приглашаем с 20 по 26 ноября складывать свой пазл на Дне рождения Физтеха!

Интерактивные зоны в фойе Концертного зала на 2 этаже Главного корпуса ждут физтехов и гостей ежедневно.

Встречи студенческих клубов, лекции, вечерние мероприятия и большое чаепитие с тортом на ярмарке на площади перед ЛК.

От фрагментов — к целому. Собери свой Физтех.

Программа и подробности – здесь.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI