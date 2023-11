18 ноября в павильоне «Роснефти» на выставке «Россия» пройдет день Иркутской области

Source: MIL-OSI Russian Language News

День Иркутской области откроется 18 ноября в павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия».

Иркутская область – один из стратегических регионов присутствия «Роснефти». В регионе сосредоточен мощный производственный комплекс полного цикла – от добычи нефти до ее переработки, производства продукции нефтехимии и катализаторов, а также розничная сеть.

Среди предприятий Компании, работающих в Иркутской – добывающий актив «Верхнечонскнефтегаз», перерабатывающие – Ангарская нефтехимическая компания и Ангарский завод полимеров. Предприятия «Роснефти» обеспечивают в регионе рабочими местами 13 000 человек.

Компания реализует крупные социальные и инфраструктурные проекты в Иркутской области. В частности, в 2020 году свои двери открыла новая, современная школа «Новая эра» в городе Тулуне на 1275 учеников, построенная «Роснефтью» по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Кроме того, «Роснефть» уделяет особое внимание созданию благоприятной социальной среды на своих предприятиях. Общества Группы в Иркутской области реализуют программы поддержки медицинских, социальных, культурных, образовательных учреждений, коренных малочисленных народов Севера Приангарья. Среди персонала предприятий активно развивается экологическое и социально-ориентированное корпоративное волонтёрство.

В ходе Дня Иркутской области посетителей павильона «Роснефти» ждет яркая культурно-развлекательная программа. Гости экспозиции познакомятся с разнообразной культурой Прибайкалья.

Под руководством мастеров народных промыслов они смогут изготовить традиционную куклу коренных жителей Восточной Сибири, бурятское панно «Юрта» и теплые «Байкальские камушки». Солист этно-группы «Шоно/SHONO» представит музыкальные композиции в стиле world music. С помощью уникальной техники горлового пения исполнитель погружает слушателей в культуру древних бурятских сказаний.

Гостям павильона также будет предложено попробовать традиционные байкальские угощения.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

В павильоне «Роснефти» работает кафе «Зерно», в котором все желающие могут выпить ароматный кофе, перекусить свежеиспеченной выпечкой или хот-догами, а также попробовать блюда из нового фирменного меню: блинчики с разными начинками, куриные крылышки и стрипсы, картофель фри, покеты и многое другое.

Об основных событиях Дня Иркутской области и времени их проведения вы сможете узнать на официальных страницах ПАО «НК «Роснефть» в социальных сетях.

Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

17 ноября 2023 г.

