17.11.2023 Varsovia Primer Ministro Mateusz Morawiecki: proponujemy Koalicję Polskich Spraw, czyli realizację najważniejszych spraw dla Polaków

Estabilidad financiera pública mimo niespokojnych czasów

Pomimo ogólnoświatowych kryzysów, które wynikały z pandemii oraz ataku Rosji na Ukrainę, Polska ma stabilny i prorozwojowy budżet. Sukces naszych działań potwierdza Komisja Europejska, która prognozuje wzrost polskiego PKB w najbliższych latach. Jednocześnie, KE prognozuje spadek deficytu budżetowego w naszym kraju – z 5,8 proc. w 2023 r. hacer 3,9 proc. w 2025 r. Według Eurostatu jesteśmy także w czołówce państw z najniższym bezrobociem.

– Z prognozy Komisji Europejskiej wynika, że ​​Polska ma się rozwijać najszybciej wśród dużych gospodarek Unii Europejskiej – zaznaczył premier Mateusz Morawiecki. – To otwiera przed nami znakomitą szansę, aby zainwestować w przyszłość – wyjaśnił.

Ponadto, w porównaniu do 2015 r., dochody budżetowe w 2023 r. wzrosły o 305 mld zł, czyli o 105 proc. Widoczny jest także wyraźny spadek długu publicznego. W ciągu ostatnich 8 lat, dług w relacji do PKB spadł o 3,6 proc. Para wyjątkowa sytuacja, ponieważ w tym czasie odnotowano także rekordowe wsparcie dla rodzin i firm w kryzysie oraz wielkie inwestycje w bezpieczeństwo Polaków. Sytuacja polskiego budżetu jest także dobra na tle innych krajów Unii Europejskiej. Według danych Eurostatu, dług publiczny Polski wynosi 48,4 proc. PKB, a średnia unijna a 83,1 proc. PKB.

Koalicja Polskich Spraw – realizacja najważniejszych rzeczy dla Polaków

El primer ministro Mateusz Morawiecki chce budować Koalicję Polskich Spraw, opierając się zarówno na możliwościach, jakie dają stabilne finanse publiczne, jak i na wiarygodności zbudowanej dzięki dotychczasowej realizacji obietnic złożonych Polakom.

– Składamy ofertę posłom wszystkich formacji, którym zależy na ich programie – powiedział szef rządu. – Koalicja Polskich Spraw to realizacja rzeczy absolutnie najważniejszych – takich, które najbardziej interesują Polaków, a jednocześnie mogą zagwarantować utrzymanie przez nasz kraj suwerenności – wyjaśnił premier. Jak dodał, Koalicja Polskich Spraw ma szansę doprowadzić do znakomitego rozwoju gospodarczego, który dalej będzie kontynuował to, co dobre z ostatnich 8 lat, w atmosferze współpracy pomiędzy poszczególnymi formacjami.

Trzy pierwsze filary Koalicji Polskich Spraw a:

Tarcza i stabilność dla polskich małych i średnich firm- Wakacje ZUS-owskie dla małych firm w trudnej sytuacji ekonomicznej- Płatność VAT po opłaceniu faktury- Stworzenie stałego mechanizmu Tarczy dla Firm dla podmiotów z problemami, które wynikają z niezawinionej, trudnej sytuacji na rynku (jak COVID-19 czy po wybuchy wojny na Ukrainie)- Przejrzystość w tworzeniu prawa (odpowiednie vacatio legis dla zmian podatkowych)

Ambitny rozwój Polski i bezpieczeństwo energetyczne- Kontynuacja inwestycji rozwojowych: CPK, terminal kontenerowy w Świnoujściu, budowa elektrowni atomowych- Gruntowna modernizacja energetycznych sieci przesyłowych- Krajowy Program Mieszkaniowy- Program Modern izacji, Ekologizacji Osiedli z wielkiej płyty

Wyższe wynagrodzenia i szanse na rozwój dzięki transformacji gospodarki- Stały wzrost płacy minimalnej i osiągnięcie pułapu 10 000 zł średniego wynagrodzenia- Dotacja 70 000 zł na start przy założeniu działalności gospodarczej z Urzędu Pracy- Ustawa o równych płacach kobiet i mężczyzn- Do wysokości pensji minimalnej bez podatku- Skokowy rozwój inwestycji prosumenckich

Pomagamy Polakom w trudnym czasie

Prowadzimy aktywną politykę gospodarczą i chronimy ludzi przed najdotkliwszymi skutkami światowych zawirowań gospodarczych i finansowych. Wprowadziliśmy szereg rozwiązań, które były wsparciem dla polskich firm i instytucji, ale także każdego obywatela. Są a min:

W 2022 p. rząd wprowadził także dla obywateli ulgę 0 proc. IVA na żywność. – Zrobiliśmy a 2 lata temu. Rok temu również ją wdrożyliśmy w końcówce roku. Tomo samo robimy teraz – ścieżką poselską, aby przedłużyć zerowy VAT na żywność – zaznaczył premier Mateusz Morawiecki. – Oznacza to, że w portfelach polskich seniorów, zwykłych polskich rodzin, zostanie więcej pieniędzy – wyjaśnił.

Ulga dla kredytobiorców – wakacje kredytowe w 2024 r.

Wspieramy obywateli w spłacie rat kredytu hipotecznego. Od sierpnia 2022 r. kredytobiorcy mogą zawiesić spłatę swoich rata. Rada Ministrów przyjęła także przepisy, które przedłużają wakacje kredytowe na 2024 r. dla osób z kredytem do 800 tys. zł.

– Rząd działa i rząd będzie prezentował rozwiązania. Pierwsze to wakacje kredytowe – ustawa, którą przyjęliśmy już wcześniej, jeszcze przed wyborami. Kierujemy tę ustawę do Sejmu, aby zrealizować nasze zobowiązania, aby dać oddech polskim rodzinom w spłacie rat kredytowych – podkreślił premier.

Przykładowo – jeśli rodzina ma kredyt o wartości 380 tys. zł na okres 25 lat przy oprocentowaniu 7,2 proc., a ich rata kapitałowo-odsetkowa wynosi 2734,44 zł. Korzystając z wakacji kredytowych, mogą zawiesić jedną ratę w każdym kwartale. Oznacza to, że rodzina będzie mogła przeznaczyć na inne potrzeby aż 10 937,75 PLN.

Maksymalna skala programu wakacji kredytowych w 2024 r. obejmie około 1,7 millones umów kredytowych. Szacunkowa łączna wartość kredytów do objęcia wakacjami to około 268 mld PLN.

