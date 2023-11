Чистая прибыль МКБ по МСФО за 9 месяцев 2023 года достигла рекордных 48,3 млрд рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –

Ключевые результаты

Чистая прибыль за 9 месяцев 2023 года достигла 48,3 млрд руб.

Рентабельность собственного капитала и рентабельность активов составили 26,2% и 1,5%, соответственно.

Чистая процентная маржа вернулась к уровню 2021 года и составила 2,8%.

Операционная эффективность сохраняется на высоком уровне: отношение операционных расходов к операционным доходам составило 25,1%.

Активы банка увеличились с начала года на 22,2% (и составили 4 856,0 млрд руб.) на фоне роста кредитного портфеля (после вычета резервов) на 32%.

Рост средств корпоративных клиентов за 9 месяцев 2023 года составил 34,1%.

Банк поддерживает комфортный уровень достаточности капитала: норматив достаточности капитала Н1.0 составил на конец третьего квартала 12,1%, а достаточность общего капитала в соответствии со стандартами «Базель III» – 13,0%.

24 октября 2023 года рейтинговое агентство НРА подтвердило кредитный рейтинг МКБ на уровне AA-|ru|, прогноз «Стабильный».

7 ноября 2023 года рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг МКБ на уровне A+(RU), прогноз «Стабильный».

Количество корпоративных клиентов Банка – компаний из Топ-1000 увеличилось в третьем квартале 2023 года на 14% и достигло 389.

МКБ выступил организатором более 48 сделок на российском рынке заемного капитала по итогам 9 месяцев 2023 года, общая стоимость размещения составила более 1 трлн руб., доля рынка 8%.

Дебетовая карта «Мудрость» стала победителем в номинации «Самая выгодная пенсионная карта» на премии FRANK DEBIT AWARDS 2023.

МКБ включен в состав «Экспертного совета Ассоциации ФинТех по внедрению Открытых API» для Банка России и других заинтересованных сторон – участников рынка.

МКБ в числе лидеров корпоративного ESG-рэнкинга RAEX-Europe среди банков, занимая 2ую позицию по состоянию на 1 октября 2023 г.

В сентябре 2023 г. МКБ стал участником «Рoссийского пaртнерства за сохранение климата». Партнерство объединило более 40 ведущих российских компаний и банков, направляющий свои усилия на сокращение негативного воздействия на окружающую среду и предотвращение климaтических изменений.

Обзор показателей отчета о прибылях и убытках

Чистая прибыль по итогам девяти месяцев 2023 года достигла 48,3 млрд руб. В 3 квартале прибыль сохранилась на уровне 2 квартала и составила 17,9 млрд руб. На протяжении 9 месяцев 2023 года Банк демонстрирует восстановление показателей прибыли, что обусловлено увеличением чистых процентных и комиссионных доходов на фоне активного развития бизнеса Банка с акцентом на корпоративный сектор. Процентные доходы в третьем квартале выросли на 25% по сравнению со 2 кварталом и достигли 108,8 млрд руб. за квартал (87,1 млрд руб. во 2 квартале 2023 г).

в млрд руб., если не указано иное 9 мес. 2023 г. 6 мес.

2023 г. 3 мес.

2023 г. Чистый процентный доход (до вычета резервов) 83,9 52,8 24,8 Чистые комиссионные доходы 12,1 8,0 3,7 Операционные доходы до резервов под кредитные убытки 107,2 63,7 28,9 Расходы на резервы по долговым финансовым активам (19,7) 8,1 4,7 Чистая прибыль 48,3 30,4 13,0 Чистая процентная маржа (NIM) 2,8 2,7% 2,6% Операционных расходов к доходам (CTI) 25,1% 27,7% 27,2% Рентабельность капитала (ROAE) 26,2% 25,9% 22,9% Рентабельность активов (ROAA) 1,5% 1,5% 1,3%

Сильные финансовые результаты и операционная эффективность поддержали показатели рентабельности собственного капитала и рентабельности активов, которые по итогам отчетного периода достигли 26,2% и 1,5% соответственно.

Чистый процентный доход за 9 месяцев достиг 83,9 млрд руб. в первую очередь за счет сравнительного эффекта удешевления пассивов и во-вторых увеличения доходности и объема активных операций на фоне роста ключевой ставки и кредитного портфеля. Маржинальность банковского бизнеса демонстрирует стабильные уровни, чистая процентная маржа составила по итогам 9 месяцев 2023 года 2,8%. МКБ в течение всего 2023 года ограничивал рост процентного риска на балансе, в совокупности оптимизация структуры фондирования и увеличение доли корпоративных кредитов с плавающей ставкой позволили Банку снизить негативное влияние роста ключевой ставки Банка России на финансовый результат Банка.

Отчисления на создание резерва по долговым финансовым активам по итогам отчетного периода составили 19,7 млрд руб, что соответствует стоимости риска на уровне 100 б.п.

Чистые комиссионные доходы за 9 месяцев 2023 года достигли 12,1 млрд руб. на фоне развития транзакционного бизнеса. Операционные доходы до создания резервов составили 107,2 млрд руб., доходы 3 квартала (43,5 млрд руб.) опережают показатели 2 квартала (34,8 млрд руб.).

Операционные расходы составили 27,8 млрд руб., основные статьи расходов занимают расходы на персонал и административные расходы. МКБ демонстрирует высокий уровень операционной эффективности: соотношение операционных расходов и доходов (CTI) по итогам девяти месяцев 2023 года составило 25,1%.

Обзор балансовых показателей

в млрд руб., если не указано иное 30.09.2023 30.06.2023 31.03.2023 31.12.2022 Изменение с начала года , % Активы 4 856,0 4 397,1 4 240,3 3 973,1 +22,2% Совокупный кредитный портфель после вычета резервов 2 436,1 2 113,9 2 037,4 1 845,4 +32,0% Корпоративный кредитный портфель после вычета резервов 2 232,9 1 913,8 1 836,8 1 648,5 +35,5% Розничный кредитный портфель после вычета резервов 203,2 200,1 200,6 196,9 +3,2% Обязательства 4 521,1 4 095,4 3 955,3 3 699,3 +22,2% Средства клиентов 3 087,4 2 696,7 2 634,3 2 388,1 +29,3% Средства корпоративных клиентов 2 405,8 2 068,7 2 040,2 1 794,0 +34,1% Средства физических лиц 681,6 628,1 594,1 594,1 +14,7% Собственный капитал 334,8 301,7 284,9 273,8 +22,3% Финансовые коэффициенты Соотношение кредитов и средств клиентов (LDR) 81,6% 80,9% 79,8% 79,8%

Совокупные активы выросли на 22,2% с начала 2023 года и достигли 4,9 трлн руб. Основным драйвером роста активов стало увеличение кредитов, выданных клиентам на 32% с опережающей динамикой роста корпоративного портфеля.

Корпоративный кредитный портфель (после вычета резервов) увеличился с начала 2023 года на 35,5% до 2 232,9 млрд руб. и на 16,7 % в 3 квартале. Рост сформирован как новыми качественными заемщиками в различных отраслях, так и расширением сотрудничества с действующими клиентами.

Розничный кредитный портфель увеличился за 9 месяцев 2023 года на 3,2% и составил 203,2 млрд руб.

Счета и депозиты клиентов, на которые приходится 68,3% совокупных обязательств, или 3 087,4 млрд руб., выросли на 29,3% с начала 2023 года. Рост депозитной базы произошел преимущественно за счет расширения сотрудничества с крупными и средними корпоративными клиентами, которым были предложены актуальные депозитные и расчетные продукты. Средства корпоративных клиентов по итогам отчетного периода увеличились на 34,1%, достигнув 2 405,8 млрд рублей.

Средства розничных клиентов выросли на 14,7% с начала года и составили 681,6 млрд руб. Основными драйверами роста стали срочные вклады и накопительные счета на фоне роста ключевой ставки.

Соотношение кредитов и средств клиентов (LDR) выросло до 81,6% на 1 октября 2023 года по сравнению с 80,9% на 1 июля 2023 года, 79,8% на 1 апреля 2023 года и на 1 января 2023 года.

Капитал, рассчитанный в соответствии со стандартами «Базель III», увеличился с начала года на 18,4% и составил 409,1 млрд руб. благодаря росту нераспределённой прибыли. По состоянию на 30 сентября 2023 года коэффициент достаточности основного капитала первого уровня составил 8,7%, достаточность капитала 1-го уровня – 10,5%, коэффициент достаточности общего капитала – 13,0%. В 2023 году наблюдается опережающий рост активов, взвешенных с учетом риска (28,2% с начала года) по сравнению с ростом капитала на фоне чего наблюдается некоторое снижение показателей достаточности капитала по сравнению с началом года.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI