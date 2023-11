Центр новых функциональных материалов НГУ участвует в форуме новых технологий и материалов «AMTEXPO 2023»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

15-17 ноября 2023 года на территории технологического кластера «Ломоносов» (г. Москва) проходит форум новых технологий и материалов «AMTEXPO 2023». Заказчиком Форума выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

На форуме представлены последние разработки и достижения российских производителей конструкционных и функциональных материалов (композитные материалы, инженерные полимеры, пеноматериалы, наноструктурированные материалы, керамические материалы, редкие и редкоземельные металлы, аддитивные технологии и т.д.), а также готовая продукции на их основе.

Эксперты Центра новых функциональных материалов НГУ выступают на форуме с докладами, а также представляют образцы, полученные в рамках реализации портфеля проектов программы создания и развития Центра Национальной технологической инициативы по направлению «Технологии моделирования и разработки новых функциональных материалов с заданными свойствами» на базе НГУ, поддержанной Фондом НТИ.

Один из экспертов, которые представляют ЦНФМ НГУ на форуме, — Рустам Мулляджанов, доктор физико-математических наук, заведующий Лабораторией прикладных цифровых технологий Международного математического центра Механико-математического факультета НГУ.

— Я выступал на секции «Цифровое материаловедение» и рассказывал про текущее состояние суперкомпьютерной инфраструктуры, в том числе о наших усилиях в этом направлении. С 2020 года на базе Института теплофизики СО РАН мы реализуем проект вычислительного кластера «Каскад», целевыми показателями которого является мощность в 300 ТФлопс. Этот проект в том числе стал возможен благодаря таким программам развития, как обновление приборной базы.

Наш коллектив решает ряд фундаментальных и прикладных задач, связанных с механикой сплошных сред, атомистическим моделированиям характеристик веществ, применением методов искусственного интеллекта в промышленности. Эти задачи формулируются совместно с индустриальными партнерами Центра новых функциональных материалов, Передовой инженерной школы, Математического центра. Вопрос инфраструктуры является принципиальным для решения амбициозных задач, которая также позволяет хорошо структурировать деятельность и взаимодействие между проектными командами.

Форум-выставка — площадка, которая объединяет представителей федеральных органов исполнительной власти, отраслевые ассоциации, научно-образовательные организации и российские высокотехнологичные промышленные предприятия, а также потенциальных потребителей их продукции. Одна из ключевых тем — «Цифровое материаловедение новых материалов и веществ».

— На мой взгляд, это отличное мероприятие, так как здесь присутствуют и ученые, и представители бизнеса, и власти, что позволяет ускорить решение ряда важных вопросов, таких как финансирование новых программ и запуск проектов. Это очень адекватный формат, особенно для текущего момента, — делится впечатлениями Рустам.

