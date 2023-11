Фёдор Перов: «Архитектор должен учиться всю жизнь»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Фёдор Перов

Доцент СПбГАСУ, кандидат архитектуры Фёдор Перов посвятил архитектуре всю жизнь: как специалист состоялся в отрасли, стал автором 155 научных трудов, с 1986 г. выпустил несколько поколений студентов и аспирантов и продолжает готовить молодые кадры в стенах родного вуза. Беседуем с ним об архитектуре, процессе обучения и компетенциях современного преподавателя.

– Фёдор Викторович, поделитесь вашей историей становления в профессии.

– В нашей семье не было архитекторов. В школе моя одноклассница, ныне коллега – доцент архитектурного факультета Юлия Александровна Девятова, училась на подготовительных курсах архитектурного факультета ЛИСИ (ныне СПбГАСУ). Глядя на целеустремлённую одноклассницу, я тоже решил присмотреться к профессии архитектора. Первый успех на кафедре рисунка пришёл, когда я научился рисовать гипсовую голову – это был необходимый этап художественной подготовки абитуриента архитектурного факультета. Мне понравился факультет, впечатлила встреча с известным архитектором Александром Ивановичем Кубасовым, проектировавшим много значимых объектов, в том числе метро «Балтийская». Потом познакомился с деканом архитектурного факультета Борисом Викторовичем Муравьёвым. После этой встречи я твёрдо решил стать архитектором.

Отмечу, что дни открытых дверей играют очень важную роль в выборе профессии, факультета, вуза. Обучение на архитектурном факультете связано с преподавателями кафедры архитектурного проектирования Андреем Александровичем Грушке, Виктором Фёдоровичем Шаповаловым – учителями, которые повлияли на мою дальнейшую профессиональную жизнь. Большое влияние на моё профессиональное становление оказала Ольга Абрамовна Мустафаева – архитектор, которая училась в ЛИСИ в пятидесятые годы и сегодня остаётся для нас примером в жизни. Это удивительный человек, учёный и настоящий профессионал. Она сподвигла меня на занятие наукой, когда я работал в Ленинградском зональном научно-исследовательском и проектном институте типового и экспериментального проектирования жилых и общественных зданий (ЛЕНЗНИИЭП). Институт занимался проблемами Арктики и Севера и строил города Надым, Новый Уренгой. Город на 200 тысяч человек строился за пятилетку. После защиты диссертации с 1986 года я стал совмещать профессиональную практическую архитектурную работу с преподаванием.

– На ваш взгляд, каким должен быть преподаватель?

– Могу с уверенностью сказать, что современный преподаватель – это комплекс компетенций, который позволяет студентам разбираться в классической и современной архитектуре, в архитектурных приёмах, обладать навыками в их применении. Подобные знания накапливаются опытом. Американский архитектор Фрэнк Ллойд Райт сказал, что архитектор должен жить 150 лет, потому что первые 100 лет он учится. В архитектуре важен не один преподаватель, а коллектив – архитектурная мастерская. В нашей архитектурной мастерской работают несколько преподавателей разного возраста. Я выпускник 1979 года, представляю советскую школу. Ольга Геннадьевна Кокорина – моя бывшая студентка, окончила вуз в 2000 году, Александра Фёдоровна Еремеева – выпускница 2012 года, она кандидат архитектуры.

Мастерская – это преподаватели, имеющие разный опыт. У меня опыта больше, сложились определённые стереотипы. Я знаю, как и в какой последовательности учить студентов, то есть методику передачи профессиональных компетенций. С другой стороны, студентов нужно научить разбираться в современной архитектуре. А что это такое? Современная архитектура – это значит красивая? Или это архитектура, предполагающая строительство из инновационных материалов? Архитектура – это среда жизнедеятельности людей. Она должна отражать современный темп и качество жизни. Сегодняшняя жизнь, безусловно, отличается от той, в которой мы жили 50 лет назад. Архитектура меняется с учётом социального заказа, технологий, эстетики, образа жизни людей. Мы стали работать на компьютерах, у нас другая динамика жизни, другая скорость восприятия информации, поэтому нам требуется и другое пространство, стало быть, иная архитектура. Молодое поколение преподавателей мастерской понимает современные требования, нужные условия для комфортной жизни в данный период. Поэтому совокупность компетенций наиболее эффективно может быть передана студентам людьми разных поколений.

Подготовлю ли я востребованных архитекторов, если стану, как консерватор, загружать студентов только своей историей? Ответ очевиден. Вот почему архитектурная мастерская является основным творческим образовательным центром, коллективом преподавателей-единомышленников, который способен последовательно передавать студентам основные профессиональные знания. Каждая дисциплина, занятие – это пазл, и мастерская собирает эти пазлы в общую систему. И этот вопрос в образовательной сфере принципиален.

– Значит, преподаватель – это прежде всего практик?

– В обязательном порядке. В качестве преподавателя я вернулся в СПбГАСУ в 1986 году, когда уже наработал некоторый стаж в ЛЕНЗНИИЭП, где занимался проектированием и научными исследованиями. Мы открыли мастерскую, в которой я обучал студентов, совмещая преподавание со своей непосредственной работой. Эта мастерская действовала до 2015 года, и в ней поработали Ольга Геннадьевна и Александра Фёдоровна. В мастерской было реализовано около двухсот значимых проектов. Мы состоим в Союзе архитекторов России, а в него принимают только тех, кто имеет опыт в значимых архитектурных проектах. И это ещё один весомый аргумент важности практической деятельности. Кроме того, в архитектурной мастерской процесс обучения не ограничивается рамками дисциплин. Здесь мы обсуждаем и мировоззренческие проблемы, что ценно во всех отношениях.

– В чём вы видите результат педагогической деятельности?

– Результат можно увидеть только тогда, когда студенты начнут работать по профессии. Но смысл педагогического труда очевиден. Наша задача – последовательно и доходчиво, переходя от простого к сложному, научить студентов профессиональным компетенциям, принципам выполнения проектов. Архитектура является сложной дисциплиной, к тому же многофакторной и зависящей от многих обстоятельств. Если учесть годы учёбы в вузе, включая аспирантуру, получится десять лет, но даже такой срок ещё не гарантирует, что студенты всему обучились. Технически могут работать все выпускники, но лишь 10 процентов из них можно считать зрелыми специалистами. Доучиваться, постоянно совершенствовать свои навыки нужно на практике. К примеру, недавно наши магистранты вернулись из экспедиции с Севера. Это уже профессиональная работа, в ходе которой ребята получили неоценимый опыт.

– Какие проблемы в профильном образовании и отрасли вас беспокоят?

– Высокий конкурс на архитектурный факультет СПбГАСУ – двадцать абитуриентов на одно место – говорит о востребованности специальности и качестве образования. Бо́льшая часть студентов поступает на контрактной основе, две трети студентов – иногородние. У нас нет проблем в образовательном процессе. Проблема в том, что иногородние выпускники вуза не возвращаются в свои регионы. А как раз там наблюдается дефицит архитекторов. Получается следующая история: отток населения с периферии идёт из-за отсутствия там комфортной среды, которую, в свою очередь, могут создать как раз эти молодые специалисты. Если государство будет стимулировать их возвращение, то через годы мы сможем наблюдать новые стили архитектуры даже в малых городах России.

