ФЭФМ проведет научную школу по синхротронному излучению

Физтех-школа электроники, фотоники и молекулярной физики 20 и 21 ноября в режиме видеоконференцсвязи проведет открытую научную школу по методам синхротронных исследований для изучения и контроля свойств материалов и устройств микроэлектроники.

Предлагаемый курс предназначен для студентов магистратуры, аспирантов и специалистов в области физики конденсированного состояния, микроэлектроники и физической электроники.

Участие в занятиях свободное и бесплатное. О желании принять участие нужно сообщить по e-mail SynchroRadiationSchool@yandex.ru.

Программа научной школы направлена на формирование у слушателей представления о возможностях использования синхротронного излучения в области исследований материалов и функциональных структур микроэлектроники.

Участники также ознакомятся с научными результатами последних лет, полученными на источниках синхротронного излучения. Отдельное внимание будет уделено вопросам метрологического обеспечения синхротронных методов и применению синхротронного источника для метрологии детекторов и источников излучения в области вакуумного ультрафиолета.

Программа школы

20 ноября

Ссылка для подключения: https://telemost.yandex.ru/j/83353979811782195746786363580480977692

14:00 — Батурин Андрей Сергеевич: «Синхротронное излучение для обеспечения единства измерений параметров оптического излучения ультрафиолетового и рентгеновского диапазонов спектра».

15:00 — Чуприк Анастасия Александровна: «Синхротронное излучение для operando измерений параметров функциональных тонких электронных структур».

16:00 — Зенкевич Андрей Владимирович: «Исследование прототипов инновационных устройств энергонезависимой памяти спектроскопическими методами на синхротронных источниках».

17:00 — Токунов Юрий Матвеевич: «Метрологическое обеспечение дифракционных методов с использованием синхротронного излучения».

21 ноября

Ссылка для подключения:

https://telemost.yandex.ru/j/46195098645215740408345863086874883003

14:00 – Якунин Сергей Николаевич: «Поверхностно-чувствительные синхротронные методы в исследовании тонкопленочных слоистых систем».

15:00 — Чижов Павел Сергеевич: «Дифракционные методы в электронике».

16:00 — Николаев Константин Владимирович: «Рентгеновская метрология для электроники».

17:00 — Витухновский Алексей Григорьевич: «Двухфотонная фотополимеризация для изготовления рентгеновских оптических приборов».

