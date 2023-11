Физтехи зарегистрировались на все 73 направления олимпиады «Я – профессионал»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Завершилась регистрационная кампания седьмого сезона олимпиады «Я – профессионал». За 49 дней число заявок на участие достигло рекордного показателя за всю историю существования проекта – 848 988 регистраций из всех регионов России. Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», который реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

Студенты Физтеха традиционно приняли активное участие в регистрационной кампании, обеспечив почти 8 тысяч регистраций. Наши студенты «отметились» регистрациями на всех 73 направлениях олимпиады. Наиболее популярные в МФТИ оказались направления «математика», «физика», «программирование и информационные технологии» и «искусственный интеллект», на которые пришлась почти половина всех регистраций от студентов вуза. Многогранность талантов физтехов ярко иллюстрирует тот факт, что студенты регистрировались на такие «экзотические» для лучшего технического вуза страны направления как «психология» (69 человек), «языкознание и литературоведение» (49 человек), «классный руководитель» (32 человека) и даже «стоматология» (4 человека).

4 направления, организуемые МФТИ («физика», «математика», «искусственный интеллект» и «физика и технологии уникальных научных установок класса “мегасайенс”») по всех стране набрали почти 60 тысяч регистраций, а «математика» традиционно вошла в топ-5 самых популярных направлений.

«МФТИ выступает организатором главной студенческой олимпиады страны с первого года, и мы с большим удовлетворением фиксируем, что наши направления с каждым годом становятся все более популярными и набирают все больше участников. Отрадно, что продолжить свою академическую траекторию в наших магистратурах приходят победители из сильных вузов страны, а некоторые из них демонстрируют перспективные проекты в области технологического предпринимательства. Мы гордимся тем, что наши базовые организации и индустриальные партнеры вливаются в олимпиадное движение и открывают свои двери для карьерного взлета молодых профессионалов», отметила первый проректор МФТИ Елена Анохова.

В VII сезоне Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» перешла к полному циклу карьерного наставничества своих участников. Каждый студент получает поэтапный доступ к карьерным продуктам, подготовленным совместно с компаниями-партнерами олимпиады, среди которых более чем 500 лидирующих работодателей страны. Все задания олимпиады практико-ориентированы и отвечают актуальному запросу рынка труда. Такой подход позволяет студентам приобрести необходимые практические навыки и знания еще на этапе обучения в вузе, что поможет им стать востребованными специалистами и дать старт успешной карьере.

«В VII сезоне Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» побила свои собственные рекорды: количество регистраций составило 848 988, что превышает наши предыдущие показатели. Особенно важно, что наши участники проявляют высокий интерес к направлениям, которые обеспечивают технологическое развитие России: к примеру, «Ядерные физика и технологии», «Технологии медицины будущего», «Нанотехнологии в электронике и радиофотонике», «Лазерные, плазменные и радиационные технологии», «Безопасность информационных систем и технологий критически важных объектов», «Квантовые технологии» и многие другие. Впереди наших участников ждет широкая палитра карьерного сопровождения, практико-ориентированные задания и возможности для профессионального роста», – отметила руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Валерия Касамара.

Впереди участников олимпиады ждет отборочный этап, который начнется 17 ноября и продлится до 3 декабря, в рамках отборочного этапа студенты смогут попробовать свои силы в решении заданий, разработанных при участии ведущих вузов России, а также отраслевых лидеров.

Дипломанты олимпиады получат премию до 300 тысяч рублей, возможность поступить на следующую ступень образования вне конкурса, а также пройти стажировку в лидирующих компаниях страны – индустриальных партнерах олимпиады.

