Торжественная церемония открытия филиала МГУ в г. Грозном

17 ноября с участием ректора МГУ академика В.А. Садовничего, главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова и вице-премьера российского правительства Д.Н. Чернышенко состоялась торжественная церемония открытия филиала Московского университета в городе Грозном. Созданный приказом ректора от 7 октября прошлого года, в сентябре 2023 года он начал первый учебный год в современном кампусе в Ахматовском районе столицы Чеченской Республики. В мероприятиях, посвященных открытию третьего российского филиала Московского университета, также принял участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Ю.Я. Чайка.

Ректор Московского университета академик В.А. Садовничий: «Планируем, что филиал Московского университета в Грозном станет крупным центром подготовки кадров для всех отраслей экономики Чеченской Республики, особенно востребованными в процессе ее цифровой трансформации. Во взаимодействии с госкорпорациями, инновационно ориентированным бизнесом рассчитываем реализовывать программы подготовки высокопрофессиональных специалистов, отвечающих запросам сегодняшнего и завтрашнего дня. В рамках программы “МГУ – школе” филиал станет межрегиональной площадкой повышения качества среднего образования, механизмом продвижения олимпиад школьников, работы с талантливой молодежью. Уверены, что филиал быстро выйдет на траекторию динамичного развития, успешно интегрируется в научно-образовательную среду региона, будет востребованным и надежным партнером для правительства Чеченской Республики, ее компаний и организаций».

Глава Чеченской Республики, Герой Российской Федерации Р.А. Кадыров «Сегодня для нашей молодёжи открывается возможность учиться в лучшем университете страны, не выезжая за пределы родного края. Уверен, что студенты филиала МГУ получат достойное, качественное образование, станут полезными не только для республики, но и для всей нашей большой страны.»

Заместитель председателя Правительства РФ Д.Н. Чернышенко: «В преддверии Дня преподавателя высшей школы мы открываем в Грозном филиал главного вуза страны – Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. Здесь будут готовить по поручению Президента России квалифицированных специалистов по востребованным для экономики направлениям. Для студентов и преподавателей построена современная инфраструктура: три учебных корпуса, два общежития, спортивный центр, благоустроенные пространства для досуга и отдыха. Желаю студентам в стенах нового филиала успешных сессий и яркой студенческой жизни. А всех преподавателей – с профессиональным праздником.»

В ходе приемной кампании летом 2023 года в филиале на конкурсной основе был проведен прием по следующим основным профессиональным образовательным программам высшего образования (бакалавриат): «Менеджмент», «Юриспруденция» и «Прикладная математика и информатика». Уже в следующем году их дополнят программы специалитета по направлениям «Фармация» и «Фундаментальная и прикладная биология» (образовательная программа «Биотехнология»).

Образовательные программы филиала МГУ в г. Грозном разработаны ведущими преподаватели и учеными профильных факультетов Московского университета (факультета вычислительной математики и кибернетики, факультета фундаментальной медицины, биологического, юридического и экономического факультетов). Кампус филиала состоит из трех учебных корпусов общей площадью почти 60 тысяч кв. метров, два общежития (мужское, женское) общей площадью почти 5 тысяч кв. метров, а также спортивного центра с бассейном (5 300 кв. метров), столовой (2000 кв. метров) и актового зала (2000 кв. метров). Благоустроена территория кампуса, на которой организованы пространства для досуга и отдыха.

В соответствии с Программой развития филиала Московского университета в г. Грозном до 2030 года, соответствующей общеуниверситетской программе развития, планируется его становление в качестве мощного кадрового донора для компаний и предприятий Северного Кавказа, социальной сферы Чеченской Республики и соседних регионов. Развитие филиала МГУ в городе Грозном будет осуществляться в парадигме образовательного центра, отвечающего мировым стандартам университетского образования, готового эффективно, в тесном сотрудничестве с региональными вузами, развивать систему высшего образования, способствуя решению стратегических задач в рамках национальных проектов и расширению международного научно-образовательного взаимодействия.

За счет распространения передовых образовательных технологий, создания партнерств с индустриальными партнерами новый филиал МГУ в России также станет площадкой для разработки и реализации социально значимых проектов и инициатив в рамках так называемой «третьей миссии университета» — просвещения и содействия развитию общества. Деятельность филиала ориентирована на активное содействие достижению национальных целей развития Российской Федерации, решение задач развития Чеченской Республики, сохранение и преумножение преимуществ фундаментального образования, реализацию стратегии научно-технологического развития Российской Федерации с учетом глобальных вызовов, стоящих перед нашей страной.

Программа развития филиала МГУ в Грозном отражает демографическую и социально-экономическую ситуацию на Юге России, где преобладают густонаселенные, многонациональные субъекты Российской Федерации со значительной долей населения молодого возраста, предъявляющие растущий запрос на высокопрофессиональные кадры и опережающее научно-технологическое и инновационное развитие. Выбор приоритетных направлений подготовки специалистов в филиале также соответствует первоочередным кадровым потребностям региона.

Расписание аудиторных занятий студентов, текущей и промежуточной аттестации сформировано с учетом регулярного приезда ведущих преподавателей Московского университета для осуществления контактной работы с обучающимися. В рамках своей работы сотрудники МГУ также будут осуществлять подготовку педагогических и научных кадров, которые в будущем смогут вести преподавательскую деятельность в Филиале согласно высоким стандартам Московского университета. Осуществление практической подготовки обучающихся планируется в современных оборудованных учебных и научных лабораториях, а также на производственных площадках предприятий региона.

В перспективе планируется расширение научной и инновационной деятельности, в первую очередь, за счет активного вовлечения в эту деятельность обучающихся. Ключевыми механизмами такой активности станут интеграция студентов и молодых ученых филиала в г. Грозном в деятельность междисциплинарных научно-образовательных школ МГУ – принципиально нового формата совмещения учебной и исследовательской деятельности в рамках университетских образовательных программ, а также вовлечение представителей филиала в инновационные проекты, реализуемые резидентами научно-технологической долины МГУ по передовым научным и практическим направлениям.

Филиал МГУ в Грозном станет одной из площадок реализации подписанного 28 декабря 2020 года на заседании Ученого совета МГУ меморандума о создании научно-образовательного консорциума «Вернадский – Чеченская республика». В ее рамках осуществляется опережающая многопрофильная подготовка междисциплинарных кадров для социально-экономических потребностей регионов на базе научно-образовательных консорциумов, в состав которых входит МГУ, региональные вузы и научно-исследовательские институты РАН, производственные площадки госкорпораций и социально-ответственный бизнес.

В качестве одной из первоочередных задач также обозначено: проведение междисциплинарных проектных школ для старшеклассников региона, создание системы Школ юных и научных кружков для школьников по точным, естественным и гуманитарным дисциплинам, расширение охвата учащихся СКФО в рамках олимпиадного движения под эгидой Российского совета олимпиад школьников и Московского университета.

В 2024 году на территории филиала запланированы мероприятия в рамках XIX Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ («Наука для всех»). Фестиваль проводится с 2006 года по инициативе ректора МГУ В.А. Садовничего и является одним из ключевых мероприятий объявленного главой государства Десятилетия науки и технологий в России. Фестиваль является одним из самых масштабных просветительских проектов в сфере популяризации науки в мире – ежегодно с октября по ноябрь в проведении Фестиваля задействованы свыше 400 площадок на территории всех регионов России и стран ближнего зарубежья, включая Китай, Казахстан, Беларусь и Узбекистан.

В Торжественной церемонии официального открытия филиала МГУ в г. Грозном 17 ноября принял участие Академический хор МГУ под руководством заслуженного работника культуры РФ Мирзы Аскерова, исполнивший гимн университета и другие музыкальные номера. Для участия в церемонии в Грозный были доставлены оригиналы реликвий Московского университета – Утвердительной грамоты и первого Университетского устава 1804 года с автографом императора Александра I.

